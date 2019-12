Nächster Neustart fürs Indersdorfer Volksfest

Nach nur einem Jahr gibt es wieder einen Wechsel auf dem Indersdorfer Volksfest. Veranstalter Josef Schuster junior hat sich für einen neuen Festwirt entschieden. Der Neue ist im Landkreis alles andere als ein Unbekannter. Auch in puncto Feuerwerk gibt es Neuigkeiten.

Wer in den vergangenen drei Jahren das Karlsfelder Siedlerfest besucht hat, kennt ihn bereits: den Mann, der ab 2020 das Indersdorfer Festzelt betreuen wird, Peter Brandl. Nach dem Probejahr mit Festwirt Franz Widmann junior aus Landshut entschied sich Volksfestveranstalter Josef Schuster junior jetzt erneut für einen Wechsel. Zuvor hatte fast 50 Jahre Lang Familie Lanzl das Festzelt auf dem Indersdorfer Volksfest betreut.

Es geht um keine großen Dinge, nichts Weltbewegendes, erklärt Schuster. In Brandls Zelt passten schlicht mehr Menschen, der Aufbau sei dort so, dass es – anders als heuer – keine Doppeltische mehr geben wird. „Die passen nicht zu Indersdorf“, sagt Schuster, der seit 15 Jahren Erfahrungen auf dem Indersdorfer Festplatz sammelt. Zudem werden Essensausgabe und Schenke künftig wieder in einer Reihe sein. „Brandls Zelt passt einfach perfekt, wie die Faust aufs Auge auf den Indersdorfer Festplatz“, glaubt Schuster. Er ist überzeugt, mit Brandl für das Indersdorfer Volksfest „einen geeigneten Partner“ zu haben. Trotzdem lobt er Widmann für die „sehr gute Zusammenarbeit“ und dessen Engagement.

Indersdorfs neuer Festwirt ist Profi in dem Geschäft. In sechs Jahren wird der Familienbetrieb 100 Jahre alt. Brandl selbst steht seit 45 Jahren im Bierzelt, den Betrieb führt er seit 35 Jahren in vierter Generation. Auf dem Cannstatter Wasen betreibt er das 4200 Gäste fassende Fürstenbergzelt. Auch Karlsfeld tut der Mann gut – das Siedlerfest, das jahrelang mit rückläufigen Besucherzahlen zu kämpfen hatte, läuft wieder. Seit Brandl dort das Festzelt betreibt, steigen die Besucherzahlen laut Veranstalter jährlich um sieben bis acht Prozent. Er holte bekannte Gruppen und Sänger, die Besucher anlockten, wie Mickie Krause, die Brettl-Spitzen und Ois Easy.

Auch das gefällt Indersdorfs Festveranstalter Schuster: „Was das Thema Musik betrifft, sind wir voll auf einer Wellenlänge!“ Zudem sieht es Schuster als „unschlagbaren Vorteil, dass Peter Brandl seinen Firmensitz und seine große Lagerhalle quasi vor Ort in Karlsfeld hat“. Brandl selbst ist sehr glücklich, neben dem Siedlerfest noch ein Festzelt im Dachauer Landkreis zu betreuen. Nachdem die Familie in den vergangenen Jahrzehnten nicht in Bayern im Einsatz war, „bin ich jetzt froh, dass wir wieder Zuhause sind“, sagt Brandl und ergänzt: „Wir freuen uns sehr auf Indersdorf!“

Neben dem Festwirt wird es noch eine weitere Neuerung fürs Indersdorfer Volksfest im kommenden Jahr geben: Anders als die Stadt Dachau hat sich Schuster mit Indersdorfs Bürgermeister Franz Obesser gegen ein Volksfestfeuerwerk entschieden. Gründe seien Natur- und Tierschutz. Schuster erklärt: „Wir waren uns einig, dass es das nicht unbedingt braucht. Ein Feuerwerk sollte sich wirklich auf ganz wenige Anlässe im Jahr beschränken.“ Stattdessen will der Festveranstalter künftig einen Teil des Geldes spenden – den anderen Teil „investieren wir in andere Attraktionen wie hochpreisige Bands“. Die Spenden sollen an einen örtlichen Naturschutzverein gehen.