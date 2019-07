Neuer Indersdorfer Marktplatz bleibt dunkel – für die Umwelt

Stadtplaner Heinz Kindhammer hat im Indersdorfer Gemeinderat Gestaltungsmöglichkeiten für den neuen Marktplatz präsentiert. Zum Beispiel: stimmungsvolle Beleuchtung am Abend. Doch die Räte hielten bei ihren Abstimmungen fest: Der Platz wird keine Ambientebeleuchtung bekommen. Die Begründung hat allerdings wenig mit der Optik zu tun – den Kommunalpolitikern geht es um etwas anderes.

Wer künftig in einer lauen Sommernacht am neuen Indersdorfer Marktplatz indirekt beleuchtete Sitzbänke und Gebäude sehen will, der kann sich zum Beispiel einfach den Live-

Stream von einer anderen Stadt auf seinem Smartphone ansehen. Denn: Indirekte Stimmungsbeleuchtung wird es künftig in Indersdorf nicht geben – dafür kann man toll im Internet surfen! Der neue Platz wird nämlich mit W-LAN ausgestattet. Das und mehr haben die Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung entschieden.

Bei den Planungen für den neuen Indersdorfer Marktplatz geht es mittlerweile in die gestalterischen Details. Bei einer Bürgerbeteiligung mittels Fragebogenaktion konnten sich die Indersdorfer entscheiden, welchen Brunnen sie gerne hätten, ob Kunstfiguren aufgestellt werden und welche Farbe das Pflaster um die Sitzinseln haben soll. Die Indersdorfer wünschen sich als Brunnen eine Wassertreppe mit Fontänen, die zwei Figuren werden den neuen Platz zieren und die Sitzinseln bekommen keine farbliche Umrandung.

Da auch mittlerweile geklärt ist, wo welche Sparten hinkommen, wie viele Bäume und Parkplätze der neue Platz haben wird (wir haben ausführlich berichtet), stellte der Stadtplaner Heinz Kindhammer den Gemeinderäten nun ein paar Vorschläge zur optischen Gestaltung vor. Viel Spielraum hatte Kindhammer bei seinen Planungen generell nicht – der neue Marktplatz hat viele Zwangspunkte, die es galt, einzuhalten. Selbst beim Thema Fahrradständer merkte man in der Sitzung wieder: Jeder Zentimeter des Platzes ist bereits verplant. Es bleibt nur noch Platz für 22 Stück, elf davon am Rathaus – dort sogar mit einer Ladestation für ein E-Bike. „Mehr geht nicht!“, sagte Kindhammer. Aber, „hier sind eben auch die privaten Gastronomen gefordert, um mehr Fahrradständer zu schaffen“, so der Planer.

Auf den nächsten Punkt freute sich Kindhammer: Jetzt durfte er fern von den Pflichtaufgaben zeigen, wie man den Platz noch aufhübschen könnte – zum Beispiel mit stimmungsvoller Beleuchtung am Abend. Also zeigte der Planer Bilder, wie andere Städte zum Beispiel ihre Sitzgelegenheiten indirekt beleuchten. Das würde Kindhammer auch für Indersdorf gefallen. Er erklärte: „Wir könnten Lichtringe um die Baumsitzinseln ziehen.“ Diese würden die Sitzflächen in gedämmtem Licht anleuchten. Mittels LED-Farbbändern für insgesamt 21 000 Euro ließe sich auch die Farbe wechseln, die Technik sei äußerst energiesparend.

Stimmungsaufhellend wirkte der Vorschlag nicht gerade: Nach Gegenliebe für seine Idee konnte Kindhammer bei den Gemeinderäten lange suchen. „Licht ist eine Umweltverschmutzung“, sagte Peter Keller von den Freien Wählern. „Deshalb brauch’ ich das nicht!“ Zudem betonte Keller: „Die Bürger wollten schon nicht den grünen Ring um die Sitzinseln – da sollten wir sie doch jetzt nicht noch betonen.“ Die Kommunalpolitiker lehnten die Idee gegen drei Stimmen der SPD und die von Helmut Ebert ab.

Auch Kindhammers Vorschlag, wie man abends das Rathaus beleuchten könnte, gefiel nicht. Josef Sandmair von den Freien Wählern warf ein: „Wir hatten ein Volksbegehren für Insektenschutz, da weiß ich nicht, wieso wir so eine Lichtverschmutzungsquelle installieren sollten!“ Kindhammer versuchte noch, für die Stimmungsleuchten zu kämpfen – „sie müssen natürlich nicht die ganze Nacht brennen“ oder „die Beleuchtung wäre nur ganz schwach“. Doch das reichte den Kommunalpolitikern nicht. Sie lehnten auch die Rathausbeleuchtung mit 15 zu vier Stimmen ab.

Ganz ums nächtliche Licht kamen die Gemeinderäte allerdings nicht rum: Die künftigen Stufen zum Rathaus müssen beleuchtet werden – aus Sicherheitsgründen. „Das ist nicht diskutabel“, erklärte Kindhammer.

Geplanter Baubeginn ist Mitte März 2020.