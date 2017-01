Sie schaffen jedes Jahr einen beliebten Treffpunkt

Für zehn Jahre Einsatz: Heuer hat die Gemeinde beim Neujahrsempfang den Initiatoren des Indersdorfer Candle-Light-Shoppings gedankt.

Jedes Jahr gibt es ein neues Motto. Beim traditionellen Neujahrsempfang der Gemeinde Indersdorf möchte Bürgermeister Franz Obesser immer einer Gruppe danken, die in irgendeiner Form das Zusammenleben vor Ort bereichert. Heuer stand der Empfang am vergangenen Sonntag im großen Sitzungssaal des Rathauses unter dem Motto „Zehn Jahre Candle-Light-Shopping“.

Franz Obesser bedauerte dabei, dass Heidi Fuß, Initiatorin und Motor der Veranstaltung, aus privaten Gründen nicht anwesend sein konnte. Im Beisein von Gemeinderäten, Leitungen in der Verwaltung und zahlreichen am Candle-Light-Shopping teilnehmenden Geschäftsleuten und Mitveranstaltern freute er sich, dass sich dieses vorweihnachtliche Event zu weit mehr als nur einer verlängerten Einkaufszeit entwickelt hat. „Es wurde und ist ein beliebter Treffpunkt und Besuchermagnet für unsere Bürger jeden Alters als auch Gäste weit über die Gemeindegrenzen hinweg“, so Franz Obesser.

Im Namen der verhinderten Hauptorganisatorin dankte Claudia Beck für die Unterstützung der Kommune und allen, die sonst mitmachen. Erfreut gab sie bekannt, dass aus der Sparschweinaktion und einigen Spenden der Teilnehmer die stolze Summe von 2068 Euro zusammengekommen ist. Das Geld wird für die Erdbebenhilfe Haiti und soziale Zwecke in der Gemeinde verwendet.

Bürgermeister Franz Obesser nahm den Neujahrsempfang außerdem zum Anlass, einen kurzen Rückblick auf das Jahr 2016 zu geben, und einen Ausblick darauf, was 2017 von Seiten des Marktes Markt Indersdorf schwerpunktmäßig geplant ist.