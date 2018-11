„Unsere Meinung ist gefragt“

Mit nicht unerheblichem Arbeitsaufwand ist das Engagement der Kirchenverwaltung verbunden, weiß Andreas Hillreiner, hier in der Indersdorfer Klosterkirche.

Kirchenverwaltung wird gewählt

Die Kirche bittet an die Urnen, zur Kirchenverwaltungswahl. Andreas Hillreiner, Kirchenverwaltungsmitglied aus Indersdorf, erklärt im Interview, um was es bei dieser Wahl am 18. November geht.