Züge hupen weiter, Bahn sieht kein Problem

Von: Stefanie Zipfer

So müsste es immer sein: Die Schranke in Niederroth ist unten, wenn die S-Bahn durchfährt. Leider ist der Bahnübergang oft gestört, was die Anwohner in den Wahnsinn treibt. Erneuerungsbedarf besteht laut einem Bahnsprecher nicht © hab

Seit drei Jahren treibt ein regelmäßig defekter Bahnübergang in Niederroth die Anwohner in den Wahnsinn. Auch zuletzt gab es wieder Probleme. Die Bahn beschwichtigte stets, versprach baldige Reparaturen – und findet ganz grundsätzlich, dass es für die Anlage „keinen Erneuerungsbedarf“ gibt.

Niederroth – Wie das „Nebelhorn eines Ozeanriesen“, ein „durch Mark und Bein gehendes Geräusch“ oder schlicht „Psychoterror“, so beschreiben Anwohner rund um den Niederrother Bahnhof das, was sie seit nunmehr drei Jahren regelmäßig aus dem Schlaf reißt und viele, viele Nerven kostet.

Konkret geht es folgendes Problem: Der Bahnübergang an der Sigmertshauser Straße ist seit drei Jahren in regelmäßigen Abständen defekt, die Schranken lassen sich dann nicht ordnungsgemäß schließen und auch die Warnanlage fällt aus. Für die Züge bedeutet dies, dass sie zu Tages- wie zu Nachtzeiten bei der Anfahrt in den Bahnübergang erst einmal stehen bleiben, drei bis vier Mal jeweils mehrere Sekunden hupen und dann erst langsam wieder weiterfahren dürfen. Dass die Lokführer dabei „lieber einmal zu viel hupen als zu wenig“, mussten die Anwohner dabei schnell und mit Bedauern feststellen.

Die Bahn beruft sich bei dieser Vorgehensweise auf „gesetzliche Vorgaben“ und die Sicherheit, die „oberstes Gebot“ sei, wie ein Sprecher gegenüber den Dachauer Nachrichten erst im Januar betont hatte und dies auch auf erneute Nachfrage wiederholt. Gerade nachts, wenn das Hupen für die Anwohner besonders störend sei, müssten die sicherheitsrelevanten Vorgaben und Regelungen aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse für die Autofahrer rund um den Bahnübergang besonders streng eingehalten werden. Allerdings versprach die Bahn in den vergangenen Jahren auch immer wieder, die Störungen „so schnell wie möglich zu beheben“.

Anwohner vermuten: „Arbeiter finden Problem nicht“

Wolfgang Strauß kann diese Versprechungen nicht mehr hören. „Der Übergang ist nach wie vor defekt. Es tut sich gar nix!“ Sein Eindruck: Die Arbeiter, die in regelmäßigen Abständen an dem Übergang arbeiteten, wirkten ratlos. „Die finden das Problem nicht!“

Diesen Vorwurf will man sich bei der Bahn nicht gefallen lassen. An Strauß’ Behauptung, dass die Arbeiter an der Strecke die Ursache des Dauerproblems nicht finden könnten, sei nichts dran, so ein Sprecher.

Doch wie lässt es sich dann erklären, dass dieser vergleichsweise kleine Bahnübergang auch nach drei Jahren immer noch Probleme macht? Der Bahnsprecher liefert darauf folgende, knappe Erklärung: „Störungen an technischen Komponenten lassen sich leider nie zu 100 Prozent ausschließen.“ Und auch wenn „es jüngst am Wochenende zu einer Störung des Bahnübergangs kam, ist die Anlage generell in der letzten Zeit nicht übermäßig häufig gestört“. Ein „Erneuerungsbedarf“, so der Bahnsprecher klipp und klar, „besteht nicht“.

Wolfgang Strauß kann angesichts dieser Gleichgültigkeit nur noch den Kopf schütteln. Wenn das Ergebnis des Sicherheitsgebots, auf das sich der Bahnsprecher in wortgleichen Presseverlautbarungen seit drei Jahren beruft, ist, „dass Leute jahrelang aus dem Schlaf gepfiffen werden“, dann könne man sich für dieses Unternehmen „nur noch schämen“.

