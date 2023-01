Autofahrerin überschlägt sich mit VW

Eine 26-jährige Frau musste nach einem Autounfall ins Krankenhaus gebracht werden (symbolbild). © IMAGO/Maximilian Koch

Der VW einer 26-Jährigen hat sich am Freitagnachmittag in Niederroth überschlagen. Das teilte die Polizei am heutigen Montag mit. Die Fahrerin musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Niederroth – Wie die Polizei Dachau erst jetzt mitteilt, kam es am Freitag gegen 16.10 Uhr bei Niederroth zu einem spektakulären Unfall. Eine 26-Jährige aus dem Landkreis fuhr mit ihrem VW die Staatsstraße 2050 von Niederroth in Richtung Dachau. Kurz nach dem Ortsausgang, beim Bahnübergang, verlor sie aufgrund der winterglatten Straßenverhältnisse die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Sie kam nach links von der Fahrbahn ab und der VW überschlug sich. Letztlich kam das Auto im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Am nicht mehr fahrbereiten VW entstanden 3000 Euro Sachschaden. dn

