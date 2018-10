Baugebiet, Seniorentreff und Reitverbot

Bei der Bürgerversammlung in Niederroth brachten die Teilnehmer zahlreiche Anliegen vor, und auch Bürgermeister Franz Obesser hatte einiges zu berichten.

Niederroth – Unter anderem sind Straßensanierungen geplant, beispielsweise bei der Ortsdurchfahrt Langenpettenbach. „Eigentlich hätte heuer Baubeginn sein sollen“, so Obesser. Weil aber eine zweite Ausschreibung nötig war, geht es erst im März los. 2019 stehen zudem der Grunderwerb und die Ausschreibung für die Erneuerung der Straße von Niederroth nach Weihern und Ottmarshart an. Keine Straßensanierung ist in nächster Zeit am Niederrother Sportplatz vorgesehen.

Ein großes Thema ist auch die Umgestaltung des Indersdorfer Marktplatzes. 2019 sollen die Kanalanschlüsse saniert werden, 2020 dann der Marktplatz. Hier hatte Obesser eine gute Nachricht für die Anlieger: „Es fallen keine Anwohnerbeiträge an.“

Schlechte Neuigkeiten gab es dagegen zum Neubaugebiet Eichenweg in Niederroth. „Wir haben gravierende Rückmeldungen von den Behörden bekommen“, erklärte Obesser. Jetzt müsse die Gemeinde ein Konzept erarbeiten, um die Vorschriften wirtschaftlich umzusetzen.

Dass bei dem Projekt nichts voran geht, ärgert viele Niederrother. „Ich war 1990 im Gemeinderat“, sagte Thomas Moosrrainer. „Schon damals war das Baugebiet geplant. Es kann nicht sein, dass man 28 Jahre hingehalten wird.“ Er fragte nach, ob es wirklich keine andere Lösung gibt, als die geforderte, nur schwer realisierbare Linksabbiegespur von der Staatsstraße ins neue Viertel zu bauen. Weil die Behörden außerdem eine breitere Ortseingrünung verlangen, regte ein anderer Bürger an, diese auf den Baugrundstücken umzusetzen. Beides verneinte Obesser: „Wir kommen nicht über die Auflagen hinweg.“

Beim zweiten Wunsch Moosrainers sind die Chancen besser: Er schlug vor, einen Geh- und Radweg von Sigmertshausen nach Niederroth zu bauen. „Das wäre wichtig, weil viele Jugendliche aus Sigmertshausen in Niederroth Fußball spielen“, erklärte er. Obesser versprach, kommendes Jahr zu prüfen, ob der Grunderwerb und eine Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde Röhrmoos für dieses Projekt möglich sind.

Länger muss sich Josef Mertl gedulden: Nachdem das alte Lehrerhaus in Niederroth abgerissen wurde, soll auf dem Grundstück ein Neubau entstehen. Mertl hofft, dass es darin Platz für einen Seniorentreff ist. Die Niederrother Senioren treffen sich derzeit einmal monatlich im alten Schulhaus. „Doch viele Ältere schaffen es nicht mehr, über die Wendeltreppe in den zweiten Stock hoch zu gehen“, so Mertl. Laut Bürgermeister Obesser entscheidet aber erst der neue Gemeinderat nach den Wahlen im Jahr 2020 über die Zukunft des Grundstücks.

Eine Vorwarnung für die Gemeinde hatte Joachim Osterauer, zweiter Vorsitzende des Sportvereins Niederroth. Gerade werden Stockbahnen gebaut und die Duschen und Kabinen im Sportheim saniert. „Aber wahrscheinlich müssen bald auch das Dach und die Heizung erneuert werden“, kündigte er an.

Osterauer forderte außerdem einen zweiten Aufgang am Niederrother Bahnhof. „Jetzt müssen die S-Bahnfahrer jeden Tag einen Umweg von zirka 200 Meter gehen“, erklärte er. Die Gemeinde lässt dazu ein externes Gutachten erstellen.

Die Niederrother bewegt auch das Thema Parkplätze. Es kam die Idee auf, am Feuerwehrhaus einen Parkplatz mit rund 50 Stellplätzen zu bauen. Dafür gab es vom Bürgermeister jedoch eine Absage. Elisabeth Bader beschwerte sich zudem, dass in Indersdorf in der Wöhrer Straße und dem Sportplatzweg die Parkplätze zu kurz seien. „Die Fahrzeuge reichen bis in die Straße hinein.“ Wie Obesser ausführte, ist dies im Sportplatzweg zulässig, da es sich dort teilweise um Privatgrund handelt. Auf der Wöhrer Straße gäbe es Kontrollen gegen Falschparker.

Erkundigen wird sich Obesser wegen eines ungewöhnlichen Anliegens von Martin Kiening: Der Landwirt forderte ein Reitverbot auf Niederrother Flur. „Es werden viele Flächen verschmutzt“, sagte er. „Das ist sehr unangenehm.“ Bei den anderen Bürgern bekam er für seinen Vorschlag viel Zustimmung.