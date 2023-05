Sparkasse will Gedautomat abbauen - Bürger wollen sich dagegen wehren

Von: Christiane Breitenberger

Die Tage des Geldautomaten in Niederroth sind gezählt. Die Filiale ist bereits geschlossen, der Automat wird im August abgebaut. © Christian Fischer

So einfach wollen es die Niederrother der Sparkasse nicht machen. Das Geldinstitut plant, zum 1. August den Geldautomaten im Ort abzubauen. Deshalb hat der Bürgerblock Niederroth eine Unterschriftenaktion gestartet. Ziel ist es, den Geldautomaten irgendwie zu erhalten.

Niederroth – Einige Niederrother sind sauer. Über einen Aushang in der ehemaligen Sparkassenfiliale in Niederroth haben sie erfahren, dass nach der Filialschließung nun auch noch der Geldautomat zum 1. August verschwinden soll. „Die Leute fühlen sich vor den Kopf gestoßen“, weiß Christian Windele vom Bürgerblock Niederroth (BBN). Wenn die Menschen im Ort Sorgen haben, wenden sie sich an seine Wählervereinigung. Nachdem der Bürgerblock von der Sache erfahren hatte, startete er eine Unterschriftenaktion.

„Wir wollten erst Mal abfragen, wie wichtig das Thema den Menschen vor Ort ist“, erklärt Windele, der für den BBN im Gemeinderat sitzt. „Wenn sich nur 15 Leute eintragen, wissen wir, das ist den Menschen egal und wir müssen nichts unternehmen.“ Doch schnell zeigte sich: „Es sieht wohl anders aus“, betonte Windele. Schon nach kurzer Zeit habe ein Blick auf die ausliegenden Listen gezeigt, dass sich wirklich sehr viele Menschen eintragen. „So wie es jetzt aussieht, brennt das Thema den Niederrothern wirklich unter den Nägeln!“, so Windele. Einige Seiten seien bereits ausgefüllt. Wie viele Unterschriften zusammen kamen, soll sich nach den kommenden Wochenende zeigen, am Montag, 15. Mai, sammelt der BBN die Listen wieder ein.

Der Geldautomat bedeute gerade für ältere Menschen ein Stück Selbstständigkeit. „Bisher kamen die Senioren aus Niederroth, die kein Auto haben, einfach leicht an Bargeld, ohne dass sie jemand bitten müssen, sie nach Indersdorf zu fahren“, erklärt Christian Windele.

Im Schreiben des BBN zur Unterschriftenaktion heißt es zum Abbau des Geldautomaten: „Diese Aktion trifft nicht zuletzt die älteren und weniger mobilen Mitglieder der Dorfgemeinschaft, die gleichzeitig zu den treuesten Kunden der Sparkasse gehören.“ Windele hat zwar Verständnis dafür, dass die Filiale im Ort geschlossen hat, da es zu wenig Parteiverkehr gab, aber die Entfernung des Geldautomaten macht ihn ratlos. „Ich dachte, das ist sicher einer der letzten Automaten, die irgendwann abgebaut werden!“ Die Lage sei optimal, nicht nur für die Niederrother. Er liege an der Durchgangsstraße mit optimalen Parkmöglichkeiten. „Anders als die Automaten in Indersdorf oder Dachau.“ Windele hofft, dass es möglich ist, gemeinsam mit der Sparkasse eine Lösung zu finden. „Zum Beispiel könnte im Notfall ja ein Container mit einem Geldautomaten und einem Kontoauszugsdrucker aufgestellt werden.“ Sobald der Bürgerblock die Unterschriftslisten ausgewertet hat, will er sie an die Sparkasse übergeben.

Die Sparkasse erklärt den Abbau des Geldautomaten mit rückläufigen Zahlen: „Analysen haben ergeben, dass der Geldautomat in Niederroth unterdurchschnittlich genutzt wird. Die meisten Kunden nutzen umliegende Geldautomaten, zum Beispiel bei der Erledigung der Einkäufe, die ja ebenfalls nicht vor Ort in Niederroth erledigt werden können“, erklärt Andreas Kratz, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit in der Sparkasse. Außerdem gehe es um das Thema Sicherheit betont Kratz. Geldautomaten würden „immer öfter Ziel krimineller Banden, und dies erfordert von uns geeignete Vorsichtsmaßnahmen wie Bewachung durch Sicherheitsfirmen, Kameras, Zugangsbeschränkungen. Das trifft besonders auf Geldautomaten zu, über denen sich – wie in Niederroth – Wohnräume befinden. Dies verursacht immense Kosten, die durch die seltene Nutzung des Automaten nicht gerechtfertigt werden können“.

Abschließend betont Andreas Kratz: „Um den sich verändernden Kundenwünschen bestmöglich gerecht zu werden, sind wir auch weiterhin für unsere Kunden in Wohnortnähe präsent, für Service- und Beratungsleistungen steht die sehr nahe gelegene Geschäftsstelle Markt Indersdorf zur Verfügung. Alle Leistungen der Sparkasse sind digital nutzbar, mit Ausnahme des Bargelds, und auch hier finden wir im Notfall immer eine Lösung für unsere Kunden. Wir sind selbstverständlich auch im Außendienst tätig und kommen für Beratungen zu unseren Kunden nach Hause.“

Erst vergangenes Jahr war die Aufregung in Hilgertshausen groß, als die Volksbank-Raiffeisenbank bekannt gab, die Filiale im Ort schließen zu wollen. Es folgte großer Protest, der Bürgermeister schaltete sich ein. Im Januar dieses Jahres informierte Bürgermeister Markus Hertlein darüber, dass im Dialog zwischen der Bank und mehreren Ansprechpartnern aus der Gemeinde erreicht werden konnte, dass auch nach der nahenden Schließung des Bankgebäudes wenigstens ein Geldautomat erhalten bleibt.

Die Unterschriftslisten

für den Erhalt des Geldautomaten und des Kontoauszugsdruckers in Niederroth liegen laut Bürgerblock noch bis kommenden Montagmorgen in der Bäckerei Wörmann sowie bei der Milchtankstelle in Niederroth aus.