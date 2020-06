Nöte erkennen, Obdachlosigkeit verhindern: In Indersdorf entsteht die „Fachstelle Wohnen“

„Was lange währt, wird endlich gut!“ Mit diesen Worten eröffnete der Indersdorfer Bürgermeister Franz Obesser den Termin zur Vertragsunterzeichnung für die Fachstelle zur Verhinderung von Obdachlosigkeit im großen Sitzungssaal des Rathauses Indersdorf.

Die Fachstelle kommt ins Caritas-Zentrum Indersdorf. Ziel ist es, dass Menschen bei Problemen mit dem Mietverhältnis ihre Wohnung nicht verlieren und der Umzug in eine Notunterkunft oder sogar Obdachlosigkeit vermieden werden kann. Die Fachstelle soll insbesondere Beratungs- und Hilfsangebote vernetzen.

Neben der Marktgemeinde beteiligen sich die Gemeinden Erdweg, Haimhausen, Röhrmoos, Schwabhausen, Vierkirchen und Weichs an der „Fachstelle Wohnen“, wie die Stelle kurz genannt wird.

Die Trägerschaft übernimmt der Caritasverband der Erzdiözese München und Freising. Heidi Schaitl, Geschäftsführerin der Caritas-Zentren im Landkreis Dachau, und Lena Wirthmüller, Fachdienstleiterin Soziale Dienste, vertreten die Caritas vor Ort.

Bereits vor einem Jahr hatten sie den Bürgermeistern das Konzept der Fachstelle vorgestellt. Inzwischen gab es in allen teilnehmenden Gemeinden positive Beschlüsse des Gemeinderats, sich an der Finanzierung der Fachstelle zu beteiligen.

Wichtig ist den Vertreterinnen der Caritas insbesondere, dass betroffene Mieter möglichst frühzeitig erreicht werden, um so einvernehmliche gute Lösungen zwischen Mieter und Vermieter zu erzielen. Auch Vermieter können sich an die Fachstelle wenden, wenn Miete ausbleibt und sie vermuten, dass ihr Mieter Unterstützungsbedarf hat, um die Miete weiterhin zahlen zu können. Bei Bedarf wird die Fachkraft, die mit 20 Stunden bei der Caritas angestellt sein wird, auch aufsuchend in den Gemeinden tätig sein.

Obesser betonte, dass ihn insbesondere das Netzwerk des Caritas-Zentrums überzeugt habe: „Die Fachstelle Wohnen kann vielfältige weiterführende Hilfen vermitteln, wie beispielsweise die Schuldnerberatung oder die Jugend- und Elternberatung.“

Vertraglich vereinbart ist, dass nach anderthalb Jahren der Erfolg der Fachstelle ausgewertet wird und die Gemeinden dann entscheiden, ob sie den Zwei-Jahres-Vertrag weiter verlängern. Bürgermeister, Vertreter der Gemeindeverwaltungen und die Vertreterinnen der Caritas treffen sich jedoch schon in absehbarer Zeit wieder: Sobald die Stelle besetzt ist, soll die konkrete Zusammenarbeit zwischen der Fachstelle und den Gemeindeverwaltungen vereinbart werden. Schaitl: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und danken Ihnen für das Vertrauen!“ dn