Maschinen- und Betriebshilfsring Dachau/ München-Nord: Ohne die Profis vom Land geht’s nicht

Die Mitglieder im Maschinenring billigten einstimmig die Bilanz der vergangenen beiden Jahre. © ost

Der Maschinen- und Betriebshilfsring Dachau/München-Nord hat bei seiner Mitgliederversammlung Bilanz gezogen.

Ried – Bei der 59. Mitgliederversammlung des Maschinen- und Betriebshilfsring Dachau/München-Nord (MR) ging es größtenteils um die Fusion mit dem Maschinenring Fürstenfeldbruck. Doch auch die Bilanzzahlen für die Jahre 2020 und 2021 waren für die 52 anwesenden Mitglieder interessant.

In Vertretung von Geschäftsführerin Katharina Huber zeigte Thomas Brandmair, „dass es nicht übertrieben ist, wenn auf den grünweißen Fahnen des Maschinenrings in großen Lettern ’Die Profis vom Land’ steht“.

Natürlich bremste die Pandemie auch den MR in den Jahren 2020 und 2021 ein. Trotzdem war die Einrichtung bei den Landwirten sehr gefragt. Brandmair gab einen Überblick: Es gab fünf Online-Kurse zur Sachkunde Pflanzenschutz und eine Ökologische Maiszünslerbekämpfung auf 150 Hektar Anbaufläche zusammen mit dem MR Freising. Über den MR wurden auch 2700 Altreifen fachgerecht entsorgt.

Betriebshilfe

Die Landwirte schätzen die Betriebshilfe über den MR. Die wirtschaftliche Betriebshilfe bei Urlaubsvertretung und Bauhilfe schlug 2020 mit 9600 Stunden zu Buche, so Brandmair. 2021 waren es sogar 10 300 Stunden. Soziale Betriebshilfe leisteten die drei hauptberuflichen Betriebshelfer und die Dorfhelferinnen 2020 an 6700 Stunden und 2021 an 7500 Stunden.

Höherer Verrechnungswert

Thomas Brandmair zeigte auch auf, dass die Mitglieder im MR von 2020 auf 2021 zwar von 928 auf 905 zurückgegangen sind, aber der Verrechnungswert von 4,35 Millionen Euro auf 4,95 Millionen Euro gestiegen ist. „Der Rückgang bei den Mitgliedern hat nichts mit Kündigungen zu tun, da ging in erster Linie um eine Mitgliederbereinigung hinsichtlich Jagdgenossenschaften“, so Brandmair.

Der gestiegene Verrechnungswert hänge mit den deutlich gestiegenen Dieselkosten zusammen. Hier würden sich auch große Lohnunternehmer auswirken, die neu zum MR hinzugekommen sind.

Organischer Dünger

Die Landwirte schätzen die organische Düngung durch den MR sehr. 2020 habe die Einrichtung 240 000 Kubikmeter Gülle ausgebracht, 2021 waren es sogar 255 000 Kubikmeter.

Gestiegene Personalkosten

Die größten Ausgaben für den MR waren die Personalkosten, die 2020 104 000 Euro ausmachten und sich 2021 auf 115 000 Euro erhöhten. In beiden Jahren ist es zu einem Überschuss in Höhe von rund 8700 Euro gekommen.

Dienstleistungs GmbH: Von Grenzsteinsuche bis zum Winterdienst

In der Maschinenring Dienstleistungs-GmbH ging es in beiden Jahren um Leistungen für Privatpersonen und Firmen – größtenteils außerhalb der Landwirtschaft. MR-Mitarbeiter Simon Plank erklärte, dass die Grenzsteinsuche mit einem GPS-Gerät ein neues Geschäftsfeld ist. 910 Grenzpunkte seien so erfolgreich gefunden worden.

Plank berichtete auch über Unterstützung von 70 bis 80 Betrieben pro Jahr bei Düngeberechnungen.

MR-Mitarbeiterin Michaela Seemann informierte darüber, dass über die Dienstleistungs-GmbH bei 214 Objekten Vegetationspflege stattgefunden hat. Auch bei der Außenreinigung von Supermarkt-Parkplätzen und insbesondere beim Winterdienst an 214 Objekten seien die Dienste des MR „sehr gefragt gewesen“.

Sammelbestellungen von Diesel und Heizöl

Claudia Kölbl kümmert sich um die Bereiche Strom und Erdgas. „Es ist durchaus lohnend, auch Diesel und Heizöl über den MR zu beziehen“, so Kölbl. Pro Jahr bestellt der MR über eine Million Liter Diesel für seine Mitglieder.

Der Gesamt-Umsatz in der Dienstleistungs-GmbH lag 2020 bei 2,5 Millionen Euro und erhöhte sich 2021 sogar auf 3,4 Millionen Euro. Der Umsatz ohne Diesel und Heizöl betrug 2020 1,4 Millionen Euro und hat sich 2021 auf 2 Millionen Euro erhöht.

Haushaltsüberschuss

Dem Haushaltsvoranschlag für 2022, der einen Überschuss von 2300 Euro ausweist, stimmten die Mitglieder ohne Gegenstimme zu. 2020 und 2021 waren die erzielten Überschüsse mit rund 8000 Euro noch höher.

Die MR-Mitglieder sind dennoch überzeugt, dass sich die Einrichtung weiterhin auf dem richtigen Weg befindet, wenn kostenträchtige Investitionen gemeinsam getragen und teure, hochmoderne Maschinen, gemeinsam genutzt werden.

