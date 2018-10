Ohne sie wäre Indersdorf um einiges ärmer

Es gibt Termine im Jahr, die liebt Indersdorfs Bürgermeister Franz Obesser. Der Abend, an dem er sich bei besonderen Ehrenamtlichen in der Gemeinde bedanken kann, ist so ein Termin.

Indersdorf– Zum dritten Mal hat er jetzt im Rahmen der Bürgerehrung engagierte Indersdorfer ausgezeichnet, die sich mit ihrem Einsatz außergewöhnlich für andere in der Gemeinde einsetzen und das Leben in der Kommune dadurch bereichern. Heuer ging die Auszeichnung an Erika Moor, Josef Dandl und Horst Beck (wir haben berichtet).

Obesser zollte den Geehrten Respekt: „Sie tragen zu zufriedenen und glücklichen Menschen einen wesentlichen Teil bei. Sie nehmen sich Zeit für andere.“

Erika Moor ist laut Obesser die „Powerfrau des VdK-Ortsverbandes Markt Indersdorf.“ Dabei seit 2002, seit 2008 Frauenbeauftragte, ein Jahr später Vorsitzende. Seit sie den Verein führt, sind die Mitgliederzahlen nahezu explodiert – vom Amtsantritt mit 350 auf knapp 700. „Wäre der VdK Indersdorf börsennotiert, dann wäre er aufgrund seines Wachstums mit dem CEO Erika Moor der Renner auf dem Börsenparkett“, sagte Obesser bei der Feierstunde im Rathaus. Gerade Moor spendiert ihren Mitgliedern viel von ihrer Zeit – egal ob bei Kranken- oder Geburtstagsbesuchen oder den vielen seniorengerechten Veranstaltungen, die sie organisiert. Zudem vertritt Moor seit 2016 beim Runden Tisch für Senioren die Belange der Älteren in der Gemeinde. „Für mich ist die Auszeichnung eine große Ehre“, sagte Moor und verspricht, dass sie sich jetzt nicht ausruhen will: „Ich werde so weitermachen wie bisher!“

Von Horst Becks Einsatz profitierten gleich mehrere Vereine – er ist der Mann für Zahlen und Kassen: 1959 war er bei der Gründung des Indersdorfer 6er Clubs dabei – mittlerweile ist er das einzige Gründungsmitglied, das noch lebt. 52 Jahre engagierte er sich unter sechs verschiedenen Vorsitzenden als Kassier. Die maibaumlose Zeit hatte nach 70 Jahren dank Beck endlich ein Ende: „Beck war eine treibende Kraft, um in Indersdorf die ureigenste Tradition des Maibaumaufstellens wieder ins Leben zu rufen“, erklärte Obesser. So stellte 1973 der 6er Club nach vielen Jahren „Ruhezeit“ wieder einen Baum auf. Beck war 40 Jahre aktiver Feuerwehrler, zudem kümmerte er sich auch hier 30 Jahre lang um die Kasse im Feuerwehrverein. Für die Indersdorfer Fußballer wirkte er zehn Jahre lang als Platzkassier. Auch Indersdorfs Senioren erwies er einen großen Dienst: Von 1996 bis 2017 engagierte er sich beim Faschingskomitee, Organisator des Seniorennachmittags auf dem Volksfest, als Zugkassier. Zusätzlich zu all diesen Vereinsaktivitäten wirkte Beck sieben Jahre lang als ehrenamtlicher Schöffe.

Beck gab sich bei Auszeichnung sehr bescheiden: „Ich hab’ das natürlich nicht gemacht, um irgendwann mal geehrt zu werden. Wieviel Zeit das Ganze in Anspruch genommen hat, wird mir erst jetzt klar.“ Er freut sich, dass sein Einsatz nun gewürdigt wird.

Josef Dandl war bei der Ehrung leider krank. Er war 55 Jahre bei der Feuerwehr Eichhofen, davon über 40 Jahre in leitender Funktion. Er brachte sich überdurchschnittlich ins Dorfleben ein: Er organisierte von 1982 bis 1996 unvergessliche Dorffeste mit Seilziehen über den aufgestauten Eichhofer Bach. Dandl engagierte sich zudem 20 Jahre als Vorsitzender beim Wasserverband Eichhofer Bach und war Hauptinitiator, Vertrauter und Vermittler bei der freiwilligen Flurzusammenlegung, die 2003 abgeschlossen war. Politisch setzte er sich von 1978 bis 1984 für Eichhofen als Ortssprecher im Gemeinderat ein. Dandls wahre Leidenschaft ist seine Wirtschaft: „Neben allen Ehrenämtern ist Josef Dandl Gastwirt mit Leib und Seele, da Wirt z’Uihof und Herbergsvater für Vereine“, betonte Obesser.

Der Bürgermeister hofft, dass die Auszeichnung auch andere inspiriert, sich zu engagieren, und freut sich bereits auf Vorschläge für die nächste Ehrung.

