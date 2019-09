Oldtimer glänzen auch im Indersdorfer Regen

Da der starke Regen auf dem Vorstellungsgelände im Ortsteil Ried bereits ab Mittag einsetzte, blieben nur zwei Vormittagsstunden, an denen die vielen uralten Bulldogs, Motorräder und Automobile ohne Regenschirm bewundert werden konnten.

Bei den Bulldogs waren es die Lanz-Modelle aus den 30er Jahren, die allein schon wegen des tollen „Sounds“ faszinierten. Dass die Bulldogfreunde aus Nah und Fern nicht aus Zucker sind, sah man, als die Oldtimer auch noch im Regen ihre Runden drehten.

Erfahrene Bulldog-Freunde, die technisch versiert sind wie Roland Sedlmair aus Dachau, glaubten den Wettervorhersagen. So hat er für seinen 68 Jahre alten 20 PS-Lanz ein Dach fabriziert, das sich mit nur vier Schrauben aufsetzen und genauso schnell wieder entfernen lässt. Sedlmairs Sohn Max (28) musste dagegen mit seinem fein herausgeputzten, 14 PS starken Eicher, der kein Dach hat, auf der Heimfahrt die Regenfälle ertragen, denn nur sein Freund Simon hatte einen Regenschirm bereit.

Bulldogfreunde-Chef Paul Hofmann schätzte es, dass trotz des vorausgesagten schlechten Wetters auch zahlreiche Motorräder und Automobile nach Ried gekommen waren. Cabrio-Fahrer waren verständlicherweise Fehlanzeige. Programmgemäß konnte auch in der verkürzten Zeit alles gezeigt werden.

Josef Lamprecht und Josef Geer zeigten, wie man einen uralten Dreschwagen bedient, und Josef Klein beeindruckte mit der Herstellung von Hackschnitzeln. Die kostenlos angebotenen Rundfahrten auf dem Anhänger eines 35er-Ferguson ließen nicht nur Kinderherzen höher schlagen, die Fahrten wurden auch von den Eltern der Kinder gerne angenommen. Für die Kinder hatte man eine Hüpfburg und einen Tret-Traktor-Parcours aufgebaut, und auch der Mini-Bulldog der Firma Rödl lockte. Ein Hingucker waren natürlich das Feuerwehr-Drehleiter-Fahrzeug von Karl Lochner sowie der hoch aufgehängte Lanz-Oldtimer. Nett nahmen sich die Strohfiguren am Eingangsbereich des Ausstellungsgeländes aus.

Das Jugend-Rotkreuz war unter einem Pavillon nicht vom Regen betroffen. Die jungen Damen der Rotkreuzler hatten es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder zu schminken. An Attraktionen hat es also trotz des Regenwetters nicht gefehlt: Der Schützenverein Einigkeit Karpfhofen, der in Ried beheimatet ist, lud zum Schnupperschießen ein. Hochbetrieb herrschte angesichts des Schmuddelwetters natürlich in der Stube und im Saal des Gasthauses Doll.

Über die dort durchgeführte Verlosung eines alten, aber TÜV-geprüften Bulldogs wird gesondert berichtet.