„Ozapft is!“ Indersdorfer Volksfest ist gestartet

Der Marktplatz war vor dem Abmarsch voll, die Schlange für‘s Freibier wurde immer länger. © Fischer

Die Indersdorfer haben mit ihrem Umzug die Volksfestsaison im Landkreis Dachau eröffnet.

35 Vereine sind am Freitagabend beim traditionellen Festzug mitmarschiert. Der Platz vor dem Rathaus füllte sich vor dem Abmarsch schnell mit Schaulustigen und Mitlaufenden – viele in Tracht. Die Schlange für das Freibier wurde schließlich immer länger. Die Stimmung war vom Marktplatz bis zum Volksfestplatz super! Alle freuten sich auf den Anstich im Festzelt, und dass sich der Regen zurückhielt. Noch bis 21. Mai ist täglich auf der Indersdorfer Festwiese ein buntes Programm geboten. An diesem Samstagabend sorgt beispielsweise die Gruppe Musikuss für Stimmung im Festzelt. Weitere Bilder vom Volksfestwochenende folgen.

red