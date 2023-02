Pater Robin ist der neue Priester im Dekanat Indersdorf: „Alles ist ein Wunder!“

Ein leidenschaftlicher und herzlicher neuer Geistlicher im Dekanat Indersdorf: der 38-jährige Pater Robin. © nef

Pater Robin ist der neue Priester im Dekanat Indersdorf und stellt sich nun in den einzelnen Pfarreien vor.

Indersdorf – Im Dekanat Indersdorf hat im Februar ein neuer Priester seinen Dienst aufgenommen: Pater Robin aus Indien. Er gehört der Schönstattgemeinschaft an und war bereits in einem Pfarrverband im Erzbistum tätig.

Pfarrer Peter Dietz, Dekan und Pfarrverbandsleiter vom Pfarrverband Petershausen-Vierkirchen-Weichs erklärte: „Pater Robin wird als Kaplan bei uns sein, das heißt, er ist geweihter Priester und darf alle priesterlichen Dienste ausüben wie das Zelebrieren von Messen, Taufen und Hochzeiten, er darf Beichte hören, die Krankensalbung spenden, predigen und Beerdigungen halten“. Gleichzeitig ist der Geistliche noch in Ausbildung und absolviert den Pastoralkurs für Ordensleute in Friedberg.

Wohnen wird er in Langenpettenbach. Sein Tätigkeitsfeld umfasst das gesamte Dekanat Indersdorf, dem die Pfarrverbände Altomünster, Erdweg, Indersdorf, Odelzhausen und Petershausen-Vierkirchen-Weichs angehören.

Vom Computerspezialisten zum Priester

Robin Chambannukaran wurde in einer syromalabarischen katholischen Familie im indischen Kerala geboren. Den Wunsch, Priester zu werden, hatte er nach eigenen Worten eigentlich seit seiner Jugend. Bei einem Kontakt mit Schönsatt Patres lernte er deren Spiritualität näher kennen. Nach seinem Abitur machte er seinen Bachelor und einen Master Abschluss in Computer Application. Zwei Jahre lang hatte er als Softwareingenieur bei der Firma Accenture in Bangalore gearbeitet. 2007 entschied er sich schließlich für das Priestertum und ist in die Gemeinschaft der Schönstatt Patres eingetreten. 2007 bis 2012 erfolgte seine Ausbildung in Indien. Danach studierte er an der LMU Theologie. 2017 wurde er im Münchner Dom zum Diakon und ein Jahr später in Kerela zum Priester geweiht. Nach seiner vierjährigen seelsorgerischen Tätigkeit in seiner Heimat trat er im November 2021 seinen Dienst als Kaplan in den Pfarrverbänden Maria Tading und Walpertskirchen.

Der 38-Jährige lehnt sich gerne an einen Spruch von Albert Einstein an: „Es gibt nur zwei Möglichkeiten, das Leben zu führen. Die eine ist so, als ob nichts ein Wunder wäre. Die andere ist so, als wäre alles ein Wunder. Ich bleibe bei der zweiten. Doch, da kann man diskutieren“.

Kennenlernen

In einigen Pfarreien in unserem Landkreis wurde Pater Robin bereits vorgestellt. Die nächste Vorstellung ist beim Vorabendgottesdienst am Samstag, 18. Februar, um 17 Uhr in der St. Martin Kirche von Weichs.

Heinz Nefzger