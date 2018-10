Pfadfinder feiern kleines Jubiläum

Abenteuer in der Natur erleben, Zusammenhalt in der Gemeinschaft erfahren und Freundschaften fürs Leben finden: Seit zehn Jahren können Indersdorfer Kinder und Jugendlichen das alles beim Stamm 391 der Royal-Rangers-Pfadfinder.

Indersdorf – Jetzt bloß nicht zittern! Vorsichtig legen Joel Klaiber (16) und Hannes Heikens (16) einen kleinen Holzscheit nach dem anderen auf die Feuerstelle. Sie brauchen eine ruhige Hand, sonst bricht der ganze Turm ein. Die 16-Jährigen schichten ein Pagodenfeuer auf – eine aufwändige Konstruktion, bei der die Holzscheite eine Pyramide bilden. „Das Feuer brennt von oben nach unten ab“, erklärt Joel Klaiber. „So brennt es schöner und länger.“

Die beiden Jungs müssen es wissen: Sie sind Lagefeuer-Spezialisten. Und Tier-Spurenleser, Überlebenskünstler, Knoten-Profis. Vor allem aber sind sie Pfadfinder bei den Royal Rangers, Stamm Nummer 391. Dieser Stamm wurde vor zehn Jahren von der freien evangelischen Gemeinde Markt Indersdorf ins Leben gerufen. Einmal in der Woche treffen sich die Pfadfinder in Eichstock, um zu spielen, die Natur zu entdecken und Abenteuer zu erleben. Dabei gibt es ein Kontrastprogramm zum Alltag mit Smartphones, Computer und Co.

47 Kinder und Jugendliche gehören zu dem Stamm, die jüngsten sind sechs Jahre alt, die ältesten schon fast erwachsen. Je nach Alter sind sie in verschiedene Teams eingeteilt, die von 14 Leitern sowie einer Juniorenleiterin betreut werden. Viele von ihnen waren selbst als Kinder bei den Pfadfindern. So wie Gruppenleiter Fabian Haggerty (22), der von Anfang an bei den Indersdorfer Royal Rangers dabei ist. „Es ist eine tolle Gemeinschaft“, sagt er. „Die Erlebnisse schweißen zusammen.“

Bei den Pfadfindern gibt es vor allem viele Aktionen in der Natur. Die älteren Royal Rangers nehmen auch an Camps mit anderen Stämmen teil oder gehen auf Wanderschaft. „Wenn man dann nach einer anstrengenden Tour sein Zelt aufbaut und den Sternenhimmel betrachtet, dann ist das ein richtig gutes Gefühl“, erzählt Haggerty. Wie alle anderen trägt er seine Pfadfinderkluft mit einem beigem Hemd und einem blau-gelben Tuch. Am Ärmel ist das Royal-Rangers-Emblem angenäht: eine Windrose in den Farben Rot, Gold und Blau. Alles hat eine genaue Bedeutung: Die roten Zacken symbolisieren den christlichen Glauben, die goldenen Zacken stehen für die Wachstumsbereiche des Menschen. „Sie stehen für das körperliche, das gesellschaftliche und das geistliche Wachstum“, erklärt Haggerty. Die blauen Zacken wiederum sind ein Zeichen für Pfadfindertugenden: Wachsamkeit, Reinheit, Ehrlichkeit, Tapferkeit, Treue, Höflichkeit, Gehorsamkeit und Geistlichkeit. „Wir wollen spielerisch und altersgerecht Werte vermitteln“, betont Haggerty.

Dafür gibt es noch ein weiteres Stammeszeichen. Zu Beginn jedes Treffens versammelt sich der Stamm zum sogenannten Appell. Stammesleiter Siegfried Gorny begrüßt die Gruppe, dann heben alle die Hände zum Pfadfindergruß. Zeige-, Mittel- und Ringfinger zeigen in die Höhe, der Daumen liegt über den kleinen Finger. „Das bedeutet, dass der Stärkere auf den Schwächeren aufpassen soll“, so Haggerty.

Die Rituale und Regeln werden von den meisten Kindern und Jugendlichen gut angenommen. „Das gehört einfach dazu“, sagt der 16-jährige Hannes Heikens. „Was wir hier machen, ist einfach etwas Besonderes.“ Hier kann man nicht nur Abenteuer erleben, sondern es bilden sich auch Freundschaften fürs Leben. Hannes Heikens und sein Freund Joel Klaiber zum Beispiel sind beide als Sechsjährige zum Stamm gekommen – und seitdem halten sie zusammen. Auf ihrer Kluft haben sie noch einige weitere Zeichen aufgenäht. Es sind Leistungsabzeichen, die Pfadfinder bekommen, wenn sie bestimmte Aufgaben gemeistert haben. Hannes Heikens ist dabei, das Silber-Lilien-Abzeichen zu erwerben, Joel Klaiber macht sogar schon die Gold-Lilie. Für die Abzeichen müssen die Pfadfinder zum Beispiel einen Schlafplatz in der Natur bauen, verschiedene Knoten- und Feuertechniken beherrschen, Wanderungen mitmachen und theoretische Fragebögen beantworten. Langfristig haben die beiden ein weiteres Ziel: „Wir wollen Junior-Leiter werden“, sagt Hannes Heikens.

Jetzt aber müssen sie erst einmal ihr Pagodenfeuer fertig machen. Inzwischen hat sich eine Gruppe Kinder um sie herum versammelt, die schon ganz gespannt auf das Lagerfeuer ist. Hannes Heikens und Joel Klaiber schichten letzte Scheite auf – dann kann das Holz endlich angezündet werden.

Stammestreffen

Der Royal Rangers Stamm 391 trifft sich immer freitags von 17 bis 19 Uhr in Eichstock. Der Mitgliedsbeitrag kostet pro Quartal 20 Euro. Kinder, deren Familien diesen Beitrag nicht oder nur schwer aufbringen können, werden davon befreit. Weitere Infos unter www.rr391.de.

Zahlreiche Embleme mit verschiedenen Bedeutungen