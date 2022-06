Planungen für Caribic-Night laufen

Gaben einen Vorgeschmack für die Caribic-Night am Freibad Ainhofen: Charlie Böller (l.) und Hans Reif. © khr

Der Freibad-Förderverein hat bei seiner Hauptversammlung Bilanz über Zuschüsse gezogen.

Ainhofen – Das Freibad Ainhofen wird seit seiner Eröffnung 1960 vom VfB Ainhofen auf Vereinsbasis betrieben. Der Freibad-Förderverein ist ein wichtiger Unterstützer des Bads, das zeigte sich nun wiederholt bei dessen Hauptversammlung.

„Ein ehrenamtlich geführtes Freibad braucht viele Helfer und Unterstützer ideeller Art“, betonte der Vorsitzende Charlie Böller. Es sei richtig gewesen, in der vergangenen Badesaison das Freibad für einen längeren Zeitraum der Constantin-Filmgesellschaft zu Filmaufnahmen zur Verfügung zu stellen. „So konnte sich der VfB ein finanzielles Polster für notwendige Investitionen schaffen.“ Der Film „Freibad“ von der Regisseurin Doris Dörrie und der Hauptdarstellerin Andrea Sawatzki wird voraussichtlich ab 1. September in den Kinos anlaufen.

Für den laufenden Freibad-Betrieb bezuschusste der Förderverein 2021 den Badebetrieb mit 3800 Euro. Das sei notwendig gewesen, „weil Corona keinen normalen Badebetrieb zugelassen hat, andererseits waren aber hohe Ausgaben im Bereich Energie nicht zu vermeiden“. Fördervereines-Schatzmeister Philipp Blumenschein zeigte, dass dieser Verein seit 1998 schon aus verschiedenen Quellen 77 300 Euro der Freibad-Kasse zusteuern konnte.

„Die kostenintensiven Aufgaben werden nicht weniger“ , sagte der langjährige VfB-Vorsitzende Hans Reif. Erst vor wenigen Wochen ließ der VfB eine neue, hochmoderne Dosieranlage am Freibad einbauen, die beide Becken bedient. Kosten: 23 000 Euro. Neu auf dem Freibadgelände sind auch die gelben Sonnenliegen, die der VfB aus der Filmrequisite kostengünstig erwerben konnte. „Da haben wir einen guten Deal gemacht“, freute der stellvertretende VfB-Vorsitzende Olaf Schellenberger. Umgestaltet wurde zudem der Freibad-Eingangsbereich, wo nun ein neues Willkommensschild ins Auge sticht. Am Kioskeingang wurde zudem ein Rolltor installiert.

In den nächsten Wochen werden sowohl der VfB als Freibad-Trägerverein als auch der Förderverein wegen der traditionellen Caribic-Night gefordert. Die Planungen für diese Tanz- und Badenacht am Samstag, 9. Juli laufen schon auf Hochtouren. Man werde laut Reif am Konzept der Vorjahre festhalten, „also wieder mit Unterstützung der übrigen Ainhofner Vereine ein tolles Fest bis in den frühen Morgen veranstalten“.

So gibt es neben einer Tanzfläche sieben Bars und Ausschankmöglichkeiten rund ums Freibad. Für heiße Rhythmen sorgt ein DJ. Den großen Ausschankwagen nahe Freibad-Tor bewirtet auch heuer wieder der Förderverein. Auch ein Pizzastand und der Kiosk mit all seinen Spezialitäten darf zur Bewirtung der vielen Gäste nicht fehlen. Einen Ausweichtermin für die Caribic-Night wird es heuer nicht geben.

Einige Vfb-Mitglieder beklagten sich auf der Versammlung darüber, wie die Benutzung des Blockhauses am Zeltlagerplatz des Landkreises geregelt ist: Örtliche Vereine würden hier kräftig zur Kasse gebeten, klagten sie.

Das hörte natürlich auch der anwesende CSU-Landtagsabgeordnete Bernhard Seidenath, der Mitglied im Freibad-Förderverein ist, nicht gerne. Was diese Benutzungsgebühr angeht, sollte man nach Seidenaths Worten „eine ähnliche Regelung finden, wie sie die Stadt Dachau bei der Benutzung des Thomahauses mit Dachauer Vereinen praktiziere“.

