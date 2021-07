Plastik-Piraten nehmen Glonn unter die Lupe - Ergebnisse werden an Universitäten ausgewertet

Forschen am Fluss vor der Haustür: die Indersdorfer Schüler bei ihrer Arbeit am Glonnufer.

Realschüler als Umweltforscher

Wie sauber ist die Glonn? Wie belastet ist sie von Mikroplastik? Die Klasse 7f der RS Indersdorf und das Umwelt-Team erforschen derzeit die Glonn-Auen.

Indersdorf – Dieses Schuljahr sind die Schüler der Klasse 7f zusammen mit Sebastian Kriegl, Lehrer an der RSI und an der FOS und zudem Umweltbeauftragter der Schule, wieder einmal als „Plastik-Piraten“ unterwegs.

„Plastic Pirates Go Europe!“ ist eine Aktion des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Die Aktion wird anlässlich der Trio-Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union in den Ländern Portugal, Slowenien und Deutschland im Zeitraum 2020 bis 2021 gemeinsam durchgeführt. Ziele sind die Stärkung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit in Europa, die Förderung lokalen Engagements und die Sensibilisierung für einen bewussten und schonenden Umgang mit der Umwelt. Die gemeinschaftliche Aktion der drei Länder zeigt, wie in Europa zusammengearbeitet werden kann, um gemeinsame Ziele zu erreichen. In diesem Schuljahr werden sich Schüler, Lehrkräfte sowie Wissenschaftler vernetzen und sich dafür einsetzten, das Bewusstsein für einen nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen zu erhöhen. Die Schüler befassen sich explizit mit dem Thema Plastikmüll in der Umwelt und dem Einfluss des über die Binnengewässer in die Meere transportierten Plastikmülls.

+ Wer wohnt hier? Auch die heimischen Tiere im Fluss und in den Glonn-Auen werden erfasst. © Realschule Indersdorf

Forschungsschwerpunkt für die Indersdorfer Schüler ist die Glonn. Die Klasse untersucht die Wasserqualität und den Anteil an Mikroplastik im Fluss. Zudem werden die Glonn-Auen in abgesteckten Forschungsfeldern auf Müll und speziell Plastikmüll untersucht. „Im Zuge dessen werden in Zusammenarbeit mit dem Fach Biologie auch unsere heimischen Tiere im Fluss und in den Auen erforscht und kartiert“, teilt Sebastian Kriegl mit. „Unsere Ergebnisse und Aufzeichnungen werden dann an führende Universitäten in Europa weitergeleitet und dort ausgewertet. „Die Ergebnisse kann man ab Herbst auf der Website www.plastic-pirates.eu/de einsehen.“

Die Schüler erarbeiten auch Strategien, wie Plastikmüll im Alltag vermieden werden kann. Sie können so in den kommenden Schuljahren als Botschafter für die Umwelt AG und das Umwelt Team tätig werden.

dn