Unbekannter stiehlt Handtasche aus Wohnung

Ein Unbekannter hat am Mittwochfrüh eine Handtasche aus einem Haus in Indersdorf gestohlen. Die Terrassentür stand auf - und er nutzte die Situation aus. Die Hausbewohnerin entdeckte ihn, er flüchtete. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Eine 52-jährige Indersdorferin hatte Mittwochfrüh die Terrassentür ihrer Wohnung in der Lorenz-Barren-Straße in Indersdorf zum Lüften geöffnet. Ein bislang unbekannter Täter nutzte die Situation und drang in das Wohnzimmer ein. Dort entwendete er die Handtasche der Bewohnerin. Als diese den fremden Mann in ihrem Wohnzimmer bemerkte, flüchtete er unerkannt. In der Tasche befanden sich diverse Papiere und Schmuck im Wert von 70 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Dachau unter 0 81 31/56 10.

dn