Premiere in Indersdorf-Ried: Neun Vereine, ein Maibaum

Von: Christiane Breitenberger

Das ist das Ding: Der Maibaum der neun Vereine, die im Gasthaus Doll zuhause sind, wird an einen geheimen Ort gebracht. © Welter

Beim Wirt z’Riad wird etwas ins Leben gerufen, das Tradition werden soll: Alle Vereine, die beim Doll zuhause sind, stellen gemeinsam einen Maibaum auf.

Indersdorf – Geplant war alles eigentlich ganz anders. Also komplett. Ursprünglich wollten die Indersdorfer Wasserwachtler einfach einmal intern einen Maibaum aufstellen. Der Anlass: 50 Jahre Wasserwacht, zudem eine Art Neustart nach einem Wechsel im Vorstand. Das war vergangenes Jahr, erzählt der ehemalige Vorsitzende Oliver Welter. Und da die Wasserwacht ihr Vereinsheim beim Gasthaus Doll in Ried hat, galt es selbstverständlich, den Wirt einzubeziehen. Und das war der Moment, in dem der alte Plan über den Haufen geworfen wurde.

Denn Wirt Hans Doll machte schnell klar: So ein Maibaum, das ist doch nix für eine einmalige Sache. Der sollte schon regelmäßig aufgestellt werden. Und weil die Wasserwacht das allein nicht leisten konnte, hat sie sich Verbündete gesucht.

Die Schilder bekommen einen neuen Anstrich von Daniela und Annika von der Wasserwacht. © Welter

Der Gedanke war: Es sollte ein Maibaum für alle Vereine werden, die beim Wirt z’Riad daheim sind. Doch anfangs waren einige zögerlich. Nur vier Vereine wollten mitmachen. Die Verantwortung für ein regelmäßiges Maibaumaufstellen wollten nicht alle übernehmen. „Manche Vereine sind ganz klein, das können sie gar nicht allein leisten“, erklärt Oliver Welter.

Neun Vereine stellen in Indersdorf-Ried einen Maibaum auf

Also modelten die Vereine ihre Idee nochmal um: Es soll also nicht jeder der teilnehmenden Vereine abwechselnd mal dran sein mit dem Organisieren des Maibaumaufstellens, sondern: Alle machen’s einfach immer zusammen. „Das klappt besser und macht mehr Spaß“, sagt Welter. Und es nimmt die Angst. Denn jetzt sind nicht nur vier Vereine dabei, sondern: alle neun.

Diese Vereine machen mit Bulldogfreunde Indersdorf, Einigkeit Karpfhofen, MSC Indersdorf, Reservistenkameradschaft Dachauer Land, Skiclub Indersdorf, Sportgemeinschaft Indersdorf, Stockschützen Ried, Wander- und Bergfreunde Glonntal/Indersdorf, Wasserwacht Ainhofen. Und natürlich: der Wirt. cb

Das Tolle daran: Jetzt packen alle an, und man ist besser vernetzt. „Wir haben wirklich Glück, wie die Vereine aufgestellt sind, jeder kennt jemanden, den wir dringend für irgendwas brauchen“, so Welter. Das hat sich schon bei den komplexen Arbeiten für das Fundament für den Baum gezeigt und auch als es darum ging, überhaupt an einen prächtigen Maibaum zu kommen.

„Das hat keine 48 Stunden gedauert, dann stand in unserer Gruppe fest: Wir haben jemanden, der den Baum stiftet und jemanden, der sich um den Transport kümmert.“ Spontan halfen 25 Leute, den Baum aus dem Wald auf den Bulldog aufzuladen. „Der Zusammenhalt ist toll“, betont Welter.

Toll ist auch die Expertise, die dank der Zusammenarbeit der neun Vereine vorhanden ist – es gibt auch einen Mister-Maibaum: „Dank Hans Mair haben wir einen absoluten Experten auf dem Gebiet“, freut sich Welter. Auch Taferln und Kranz kommen von einem früheren Maibaum von Einigkeit Karpfhofen. Diese 19 Taferln haben Mitglieder der Vereine in den vergangenen Wochen bearbeitet und neu gestaltet und zwar – wie solls auch anders sein – mit den Logos der neun Vereine.

Beim Schleifen der alten Schilder: Peter Wolf von Einigkeit Karpfhofen. © Welter

Derzeit liegt der Rieder Schatz „an einem streng geheimen“ Ort, wie Welter betont und wird – selbstredend – „strengstens bewacht“. Alle Vereine „tragen hier ihren Teil bei“. Das ist auch bitter nötig, denn: „Die ersten Spione waren schon unterwegs“, weiß Welter. In diesen Tagen bekommt das gute Stück mit seinen zirka 28 Metern seinen Anstrich verpasst.

Die Vereine z’Riad wollen ihr Fest mit allen feiern, die gerne dabeisein möchten. Der Baum soll am Sonntag, 1. Mai, ab 10 Uhr aufgestellt werden. Und zwar: mit Muskelkraft „von Hand“, wie Oliver Welter betont. Wer also „beim Aufstellen mithelfen will, ist natürlich gern gesehen“! Es gibt auch Weißwürste. Ab 12 Uhr soll das zünftige Fest mit Schmankerln vom Wirt z’Riad steigen – bei guten Wetter draußen, bei schlechtem im Saal.