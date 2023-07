Mit Moritz Waldhausers Priesterweihe endete ein Kapitel im Pfarrverband Indersdorf

Umgeben von einer Schar von Geistlichen feierte Moritz Waldhauser (M.) den Primizgottesdienst in der Klosterkirche. © ost

Moritz Waldhauser scheidet als Diakon im Pfarrverband Indersdorf. Er feierte kürzlich seine Primiz in der Klosterkirche.

Indersdorf – Zwei der drei Diakone, die Kardinal Reinhard Marx am vergangenen Samstag im Dom zu Freising zu Priestern weihte, lebten in den beiden vergangenen Jahren als Diakone im Landkreis Dachau: Moritz Waldhauser im Pfarrverband Indersdorf und Christian Ulrich im Pfarrverband Röhrmoos-Hebertshausen. Bei der Priesterweihe waren viele gläubige Katholiken aus Indersdorf, Röhrmoos und Hebertshausen dabei.

Doch damit nicht genug: Nur einen Tag später wurde erneut groß gefeiert – bei der Primiz von Waldhauser. Dabei stand auch Ulbrich mit am Altar, der seine Primiz erst kommenden Sonntag in seiner Heimat in Höchstädt und seine Nachprimiz dann am Sonntag, 16. Juli, in Hebertshausen begeht.

350 Gläubige kommen zur Primiz von Moritz Waldhauser in Indesdorfer Klosterkirche

Bei der Primiz von Moritz Waldhauser, zu der 350 Gläubigen in der Indersdorfer Klosterkirche kamen, zeigte sich deutlich, wie sehr man den 39-jährigen Neupriester, der ein gebürtiger Münchner ist, schätzt. Waldhauser zog mit einer großen Schar von Geistlichen und Ministranten ins Gotteshaus ein und zelebrierte den feierlichen Gottesdienst.

Priestergewand als Geschenk

Der Indersdorfer Pfarrer und Pfarrverbandsleiter Dr. Stefan Hauptmann, Pfarrer Markus Gottswinter, Regens Dr. Wolfgang Lehner und eben Neupriester Christian Ulbrich konzelebrierten. Vor Beginn der Messfeier weihte Hauptmann das neue Messegewand Waldhausers und half diesem beim Anlegen. Bei dem Messgewand handelt es sich um ein Geschenk der Pfarreien und vieler Privatpersonen im Pfarrverband.

Das neue Messgewand passt: Pfarrer Hauptmann (links) half bei der Einkleidung. © ost

„Freut Euch im Herrn zu aller Zeit“

Auch die Segnung von Wasser und Salz gehört zum Ritual einer Primizfeier, bei der viele Verwandte und Freunde des sympathischen Primizanten vertreten waren. Die Primizpredigt hielt der Chef des Münchner Priesterseminars, Regens Lehner, der die Gedanken des Kardinals bei der Priesterweihe fortsetzte. Der Primiziant habe sein Leben in Gottes Hände gelegt, seine künftige Aufgabe in der katholischen Kirche sei es, das Wort Gottes zu heiligen. Das bedeute Heilung in vielen Begegnungen. Die Hostienschale und der von Großonkel Schorsch gestiftete Kelch sollen besondere Bedeutung bekommen. „Freut Euch im Herrn zu aller Zeit“ lautet der Primizspruch Waldhausers.

Waldhauser ist vielfältig begabt

Wie von Lehner weiter zu erfahren war, ist Waldhauser nicht nur ein guter Schreiner sondern auch ein PC-Experte, der mit seinem Wissen sogar schon Fachleute verblüffte. Im Zusammenhang mit der Beschreibung der Aufgaben der Hände der Primizianten mahnte Lehner: „Hände können auch viel zerstören, das weiß die Kirche.“ Er sei aber davon überzeugt, dass der Erzbischof die Hostienschale in gute Hände gelegt habe.

Als Diakon ein gutes Verhältnis zu Gottesdienstbesuchern

Pfarrer Hauptmann, der in den vergangenen zwei Jahren der „Lehrherr“ Waldhausers war, verglich diesen mit einem Edelholzstück und erzählte das Märchen von den Sterntalern. Hauptmann wünschte Waldhauser, dass ihm die Sterne vom Himmel fallen. Als Diakon habe Waldhauser ein ausgesprochen gutes Verhältnis zu den treuen Gottesdienstbesuchern gehabt. So könne man auch verstehen, dass es seine Herzensangelegenheit gewesen sei, die Primiz in der Klosterkirche zu feiern.

Geschenke, Feiern und Abschied

Im Kreise der Festredner betonte Indersdorfs Bürgermeister Franz Obesser, dass der Primiz-Gottesdienst sehr ergreifend war. Nicht zuletzt wegen der musikalischen Gestaltung durch die Münchner Domkantorei unter der Leitung von Christoph Mairiedl. Waldhauser, der am 1. September in Oberschleißheim eine Kaplanstelle antritt, erhielt als Erinnerungsgeschenk an seine Jahre in Indersdorf aus der Hand des Bürgermeisters das Buch „900 Jahre Kloster“ und ein Geldgeschenk.

Indersdorfs Kirchenpfleger Andreas Hillreiner lud in seinem inoffiziellen Amt als „Primizlader“ 160 Gäste zum Mittagessen in den Doll-Saal von Ried ein. Bei einem offenen Treffen mit dem Neupriester fanden sich am Nachmittag 140 Gäste im Pfarrheim zu Kaffee und Kuchen ein. Und auch bei der Schlussandacht, in der der Einzel-Primizsegen gespendet wurde, war die Klosterkirche sehr gut besucht.