Radfahrer bei Unfall mit S-Bahn verletzt

Unfall am Dienstagabend am Bahnhof Indersdorf

Ein 54-jähriger Radfahrer aus Indersdorf ist am Dienstagabend bei einem Unfall mit der S-Bahn am Bahnhof in Indersdorf verletzt worden. Mit einer Platzwunde am Kopf musste der Radfahrer zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Bahn-Verkehr wurde vorübergehend eingestellt, im Berufsverkehr kam es zu zahlreichen Verspätungen und Ausfällen.