Gemeinden werden selbst aktiv

Radweg entlang der Staatsstraße 2050

Seit Jahren besteht der Wunsch, dass entlang der Staatsstraße 2050 vom Norden her ein geschlossener Radweg zwischen Hilgertshausen und dem Abzweig nach Kleinschwabhausen errichtet wird. Jetzt geht dieser Wunsch wohl bald in Erfüllung. Denn jetzt nehmen die beiden Gemeinden das Projekt in die Hand.