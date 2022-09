Geplante Erweiterung einer Christbaumzucht: Räte sagen nein, haben aber nichts zu sagen

Von: Christiane Breitenberger

Ein Christbaumzüchter aus dem Landkreis Dachau möchte expandieren (Symbolbild). Doch dafür braucht er Wasser, weshalb das Projekt zuletzt zahlreiche Kritiker auf den Plan rief. © Foto: dpa

Ein Landwirt möchte seine Christbaumzucht erweitern. Diese Pläne gefallen den Indersdorfer Kommunalpolitikern nicht. Doch sie haben bei dem Projekt nicht viel mitzureden – das ist Sache des Landratsamtes. Trotzdem äußerten sie in der jüngsten Gemeinderatssitzung massive Kritik an dem Vorhaben.

Indersdorf – Ginge es nach den Indersdorfer Gemeinderäten, würden sie das Projekt ablehnen. Sie halten nichts von den Plänen des Landwirts Stefan Spennesberger. Dieser möchte, wie bereits mehrfach berichtet, seine Christbaumzucht ausbauen. Spennesberger betreibt seit Jahren einen großen Tannenhof in Unterweilbach, nun will er in Hörgenbach expandieren.

Konkret beantragte Spennesberger den Bau eines Speicherbeckens für 40 000 Kubikmeter Wasser sowie ein entsprechendes Wasserleitungsnetz. Im Bauausschuss haben sich Gemeinderäte bereits zweimal gegen das Projekt ausgesprochen, jetzt stand das Thema im Gemeinderat an – und ließ die Räte hilflos zurück. Denn: Es geht eben nicht nach den Indersdorfer Gemeinderäten, sie können nicht über das Projekt als solches entscheiden, das letzte Wort im Genehmigungsverfahren hat: das Landratsamt.

Trotzdem lag es den Gemeinderäten am Herzen, sich öffentlich gegen das Projekt auszusprechen. Bürgermeister Franz Obesser betonte: „Der Gemeinderat und auch ich persönlich sehen das sehr kritisch. Das passt nicht in die heutige Zeit.“

Der Grund, warum das Thema überhaupt diskutiert wurde, war: Der Landwirt braucht von der Gemeinde das Okay, dass er Leitungen auf öffentlichem Grund für sein Vorhaben verlegen darf. Bürgermeister Franz Obesser betonte hierzu: „Das Leitungsverlegen hat nichts mit der Baugenehmigung zu tun, ob das genehmigt wird, liegt bei der Fachstelle.“

Geschäftsleiter: „Im Grunde haben wir keinen Spielraum“

Wie sich in der Sitzung herausstellte, ist die Zustimmung für die Leitung eine reine Formalie, denn: Die Räte können – rein rechtlich gesehen – ihr Okay nicht verweigern. „Wir haben dafür eine Satzung“, erklärte Klaus Mayershofer. „Eine Leitung durch die Straße zu legen, können wir nicht ablehnen. Im Grunde haben wir hier keinen Spielraum, weil wir so was regelmäßig erlauben. Da hat der Bürger ein Recht drauf.“

Für die Räte eine bittere Pille, die sie nicht gerne schluckten. Olaf Schellenberger (CSU) etwa betonte: „Mir widerstrebt es, hier zuzustimmen.“ Und trotzdem müsse man halt unterscheiden zwischen Baurecht, Wasserrecht und Straßennutzungsrecht. „Auch wenn ich es nicht möchte, aber ich muss dem zustimmen.“

Auch Franz Obesser betonte erneut: „Wir sind mit diesem Vorhaben nicht einverstanden“. Einer der meistgenannten Kritikpunkte war die unter Umständen geplante Entnahme von Wasser aus der Glonn. Hans Lachner, selbst Landwirt, betonte: „Das liegt uns allen schwer im Magen!“ In einem heißen Sommer wie diesem wäre es auch für ihn oder benachbarte Landwirte hilfreich gewesen, Wasser aus der Glonn zu nehmen – „aber das geht nun mal nicht! Nicht bei dieser Wasserknappheit.“ Lachner ist sauer: „Wenn das Wasserwirtschaftsamt hier zustimmt, verstehe ich die Welt nicht mehr!“

Letztendlich erteilten die Räte mit einer Mehrheit von 21:2 ihre Zustimmung für den Leitungsbau. Bürgermeister Franz Obesser hofft nun, dass die Diskussion und die bisherigen Stellungnahmen in den vergangenen Bauausschusssitzungen nicht umsonst gewesen sind. „Ich hoffe, dass das Gehör bei den Ämtern findet, die das zu genehmigen haben.“

Das Verfahren und die Unterlagen werden laut der Pressesprecherin im Landratsamt, Sina Török, derzeit weiter geprüft. Einen zeitlichen Rahmen dafür könne sie nicht nennen. Der Erörterungstermin der Umweltverträglichkeitsprüfung sei abgeschlossen. Der Antragsteller plane im Nachgang zum Erörterungstermin das Vorhaben in Teilen um, auch um auf einige der vorgebrachten Einwendungen einzugehen.

