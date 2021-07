Ehrung mit Cicero und Galileo

Indersdorfer Realschule verabschiedet 114 Absolventen

Die Erzbischöfliche Realschule Vinzenz von Paul in Indersdorf hat ihre 114 Absolventen bei fünf voneinander getrennten Veranstaltungen verabschiedet. Nach einer feierlichen Andacht in der Hauskapelle ging es in den Klostergarten, zur Zeugnisverleihung. Ein Lehrerteam mit Maria Sailer, Christina Groß und Sebastian Kriegl begleitete die Ehrung.

Indersdorf - Eines seiner Lieder ist das allseits bekannte „Heast as net, wie die Zeit vergeht“ von Hubert von Goisern – und die Zeit war in allen Reden ein echter Aufhänger. „Wo sind die letzten sechs Jahre hingegangen“, fragte sich beispielsweise Realschulkonrektorin Margot Hage bei ihrer Begrüßungsrede.

Blicke man zurück, dann gebe es eine Liste von Schlagwörtern wie „Homeschooling, Wechselunterricht, Distanzunterricht“, die man ewig fortsetzen könne, meinte Nina Kammhuber, Vorsitzende des Elternbeirats. Aber, so fuhr sie fort, „jetzt ist die Zeit reif für Neues“. Der gewohnte Rhythmus werde sich für jeden Schüler ändern, und auch die Lehrer hätten in den vergangenen Monaten ihre „Komfortzone verlassen“ und sich auf Neues einstellen müssen. Kammhuber erinnerte daran, dass digitale Welten neu erkundet und neue Portale ausprobiert wurden, die Didaktik neu erfunden wurde und neue Wege der Kommunikation getestet wurden.

+ Gleich gibt’s Zeugnisse: Konrektorin Margot Hage bei ihrer Begrüßungsrede. Vor ihr auf dem Tisch die Papiere, hinten ein Teil des Kollegiums und die Lehrerband. © hr

Nicht zu vergessen, die „Brez’nstreicher, Taxifahrer, Seelentröster, In-der-Früh-Aufwecker und Teenager-Versteher“, die ihrer Töchter und Söhne Jahr für Jahr begleitet haben. Durch die großartige Unterstützung der Eltern und Lehrer, so Vorsitzende des Elternbeirats, seien die Schüler nun gerüstet für alle Möglichkeiten, einen eigenen Weg zu gehen, Entscheidungen zu treffen und die eigenen Wünsche zu verwirklichen. Mit dem Zitat „Hört niemals auf anzufangen und fangt niemals an aufzuhören“ des römischen Politikers Marcus Tullius Cicero endete ihre sehr ansprechende und unterhaltsame Rede.

„Heute ist es Zeit innezuhalten, denn dieser Tag wird allen in Erinnerung bleiben“, sagte Realschuldirektor Klaus Fortner. Er gab seinen Schülern nicht nur das Zeugnis mit, sondern auch den Rat, neugierig zu sein. Dazu zitierte er den Universalgelehrten Galileo Galilei mit den Worten: „Die Neugier ist die Ursache für jegliche Art von Bildung und Veränderung“. Fortner ist stolz auf alle seine Schulabgänger, und er freute sich: „Alle san g’sund, und alle ham’s gschafft.“

Besondere Ehrung für Jahrgangsbeste

Mit Bürgermeister Franz Obesser und Sparkassenleiter Roland Salvermoser zusammen ehrte der Direktor sodann die Jahrgangsbesten: Katharina Kiening mit einem Schnitt von 1,0 (sie erhielt ein Sprachenstipendium der Sparkasse in Höhe von 1200 Euro), Felix Lang, Nathalie Pörner und Alexander Restle, die alle mit jeweils einem Schnitt von 1,18 abgeschlossen haben.

Doch es gab noch jemanden, der eine besondere Ehrung erhielt. Vom Förderverein der Schule erhielt die 1. Schülersprecherin Leni Domuratzki den Vinzenz-von-Paul-Preis für ihr herausragendes soziales Engagement.

Mit dem Lied „Good Riddance (Time of your life)“ wurden die Schüler verabschiedet – für sie ein Wendepunkt in ihrem Leben, wovon das Lied erzählt. Und das gesamte Lehrerkollegium hofft, dass die Realschulzeit eine tolle Zeit in ihrem Leben war.

hr