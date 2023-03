Rekordbesuch bei der VdK-Hauptversammlung in Indersdorf

Brechend voll war der Doll-Saal in Ried bei der VdK-Hauptversammlung. © Josef Ostermair

148 Teilnehmer kommen zur VdK-Hauptversammlung nach Indersdorf, die Hilfe des Sozialverbands ist gefragt wie nie.

Indersdorf – Kein anderer Verein oder Verband in der Gemeinde Indersdorf ist bei seinen Mitgliedern so gefragt wie der VdK. Die Ortsvorsitzende dieses Sozialverbandes, Erika Moor, begrüßte bei der Hauptversammlung im Doll-Saal 148 Mitglieder – ein neuer Rekord!

Beeindruckt von der großen VdK-Familie zeigten sich auch der Kreisvorsitzende, Walter Wüst sowie Indersdorfs Bürgermeister Franz Obesser und der Weichser Vize-Bürgermeister Martin Hofmann, die beide auch Mitglied im VdK sind. In seinem Grußwort hob Wüst das großartige Engagement von Erika Moor und deren Mann Stefan in dem 783 Mitglieder zählenden Ortsverband hervor.

Lob zollte der neue VdK-Kreisvorsitzende Walter Wüst der Indersdorfer VdK-Chefin Erika Moor. © Josef Ostermair

Besucher der Vdk-Hauptversammlung in Indersdorf so viele wie noch nie

Fast 2,2 Millionen Menschen in Deutschland, davon 782 000 in Bayern, schätzen laut Wüst die sozialen Hilfen des VdK. „Ehrenamtlichkeit wird im VdK groß geschrieben, das sieht man auch in den 15 Ortsverbänden im Landkreis, die das Bindeglied zur Geschäftsstelle in Dachau darstellen“, so Wüst. Mit fundierter Rechtsberatung habe der VdK enorme Summen von Leistungen für sozial benachteiligte Mitglieder erstreiten können.

Auch das gesellschaftliche Engagent vor Ort für die Mitglieder ist wichtig, das betonte Bürgermeister Franz Obesser in seinem Grußwort. Wie von Erika Moor zu hören war, nahmen die Mitgliederzahlen im Ortsverband innerhalb des vergangenen Jahres trotz 18 Todesfällen erneut zu.

Angebote wurden 2022 alle sehr gut angenommen

Zwölf Sammler unterstützten 2022 die Sammlung „Helft Wunden heilen“, wovon notleidende Menschen profitieren. Moor erinnerte in ihrem Rückblick an die gut besuchte Weihnachtsfeier, die Muttertags- und Vatertagsfeier, den Hoagarten in Weichs, den Kaffee-Ratsch beim Bumbaur und die Schafkopf- und Spielenachmittage im Indersdorfer Sportheim. Bewährt haben sich laut Moor auch die VdK-Wanderungen rund um Indersdorf, die von Norbert Lotter, Maria Höß und Elisabeth Moor geführt werden.

Wieder ein vielfältiges Programm für 2023

Für dieses Jahr steht ein buntes Programm an. Der VdK wird wieder beim Volksfest-Einzug am Freitag, 12. Mai, dabei sein. Am Sonntag, 21. Mai, findet beim Doll in Ried die Mutter- und Vatertagsfeier statt, und am Freitag, 30. Juni, ein Biergarten-Treffen ebenfalls in Ried. Die VdK-Ausflugsziele stehen noch nicht fest.

Neue Beisitzer gewählt

Zur Verstärkung des Ortsvorstandes wurden Christa Glas und Johann Doll einstimmig als Beisitzer nachgewählt.

Interessant waren die Ausführungen der VdK-Wohnberaterin Michaela Heyne, die auch Nichtmitgliedern Unterstützung zusicherte, „weil das rechtliche Wirrwarr doch ziemlich groß ist“. Heyne streifte in ihren Ausführungen auch die Bereiche Pflege und Krankentransporte und wies auf verschiedene Vortragsreihen hin. Über die Ehrung langjähriger Mitglieder wird gesondert berichtet.