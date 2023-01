BRK plant ein Katastrophenschutzzentrum

Multifunktionell: Das geplante BRK-Gebäude mit Tagespflege im ersten Obergeschoss zur Linken und den Räumen für die Kinderbetreuung hinten rechts sowie einem Dachgarten. Grafik: BRK © BRK

Das BRK plant in Indersdorf gegenüber der Feuerwehr ein Katastrophenschutzzentrum mit Rettungswache, Tagespflege und Kinderbetreuung.

Indersdorf – Das Bayerische Roten Kreuz will in Indersdorf ein Katastrophenschutzzentrum mit Rettungswache, einem Kindergarten, einer Kinderkrippe und einer Tagespflege errichten – zwischen der Aichacher Straße und der Staatsstraße 2050, gegenüber der Feuerwehr. Dies werde eine Bereicherung für die Marktgemeinde werden, darin sind sich Bürgermeister Franz Obesser und der Gemeinderat einig, der einen entsprechenden Antrag des BRK positiv beurteilt hat.

Im Rahmen der Gemeinderatssitzung haben Dennis Behrendt, BRK-Kreisgeschäftsführer und Andreas May vom Büro May-Architekten aus München mit einer detaillierten Präsentation die Entwurfsplanung vorgestellt, und der Marktgemeinderat befürwortet einstimmig die Aufstellung eines Bebauungsplanes sowie die Änderung des Flächennutzungsplanes für diesen Bereich. Die Vision vom BRK ist, ihre derzeitigen Standorte der Rettungswache (an der Klinik), das Vereinsheim für das Ehrenamt und die Fuhrpark-Halle in Karpfhofen – für den Katastrophenschutz, die Wasserwacht und internationale Hilfe – an einem gemeinsamen Ort zu zentralisieren.

Dieses Vorhaben soll auf den Grundstücken Flurnummer 720 Gemarkung Glonn, dass sich im Eigentum des BRK befindet, sowie und auf der benachbarten Flurnummer 721 Gemarkung Glonn, dessen Eigentümer die Gemeinde ist, realisiert werden.

Probleme im operativen Bereich durch die verschiedenen Standorte sollen damit behoben werden. Es gebe zudem keine Wachstumsmöglichkeiten, da die Räumlichkeiten und Nutzungsmöglichkeiten begrenzt seien. Schulungen in Theorie und Praxis seien nur mit einem Standortwechsel möglich.

Daher sei eine zukunftsfähige Rettungswache und ein Katastrophenschutzzentrum das Ziel, um Synergien nutzen zu können, die nicht zuletzt auch durch die Nähe der Feuerwehr entstehen würden.

Die Erweiterung der Kinderbetreuungsplätze und die Schaffung von 20 Tagespflegeplätzen stieß bei den Gemeinderäten natürlich auch auf offene Ohren. Der Fokus liegt laut BRK bewusst auf einer Mehrfachnutzung der Räume, auch für Vereine und andere Organisationen. Der Neubau soll ein „Miteinander von Jung und Alt“ ermöglichen.

Verschiedene Wortbeiträge der Gemeinderäte zeigten die deutliche Zustimmung für dieses Projekt. Noch ist allerdings nicht alles bis ins kleinste Detail fixiert. Welche Pflegegrade berücksichtigt werden können, bei den Tagespflegeplätzen, ist beispielsweise noch offen. Dennis Behrendt konnte keine Zusagen machen, grundsätzlich aber „werden wir uns nicht verschließen für Pflegegrade und Pflegebedürftigkeit“. Auch mit der Ausrichtung des Gebäudes bestand Einverständnis. Vom Grundsatz fanden Räte wie Antragsteller den Planentwurf hervorragend.

ROSWITHA HÖLTL