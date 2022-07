Unbekannte feierten Partys und beschädigen Autos in Tiefgarage am Marktplatz – Jetzt kommt Videoüberwachung

Von: Christiane Breitenberger

Die Party ist vorbei: In der Tiefgarage am Marktplatz gibt es bald Videoüberwachung.

Indersdorf – Beschädigte Autos, zerstörte Sensoren, heimliche Partys. Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu Vandalismus in der teils öffentlichen Tiefgarage am Marktplatz. Jetzt haben die Gemeinderäte genug.

Der jüngste Schaden ist erst ein paar Tage alt, wie Bürgermeister Franz Obesser in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Mittwochabend erklärte. Diesmal wurden der Notausschalter und eine Verkabelung am Tor zerstört. Obesser gab einen Überblick über die Vorkommnisse.

Acht Sensoren zerstört, die Kabel teilweise angebrannt

„Gleich zu Beginn der Pandemie wurden acht Sensoren zerstört, die Kabel teilweise angebrannt“, so Obesser. Reparaturkosten: 1500 Euro. Zudem habe Obesser wiederholt von Partys in der Tiefgarage gehört, nach denen Autos beschädigt waren.

„Anfangs wollten wir das Ganze beobachten, abwarten, ob das Auswüchse der Pandemie sind und sich wieder geben“, erklärte Franz Obesser dem Gremium. Doch das sei nicht der Fall. Jetzt will die Verwaltung reagieren und schlägt Videoüberwachung vor.

Kameras nur in der Garage

Die Kameras sollen nur in der Garage, nicht im Außenbereich installiert werden. Das sei mit dem Datenschutzbeauftragen der Gemeinde abgeklärt. Künftig werden Schilder auf die Kameras in dem Gebäude hinweisen. Die Geräte werden so installiert, dass „wenn einer die Kamera in einem Eck runterschlägt, nimmt ihn eine andere dabei auf“, erklärte Geschäftsleiter Klaus Mayershofer.

Die Kosten für die Kameras betragen laut Verwaltung rund 7000 Euro, aber „das hat sich an Anbetracht der Schadenshöhe schnell amortisiert“, so Obesser.

Die Gemeinderäte stimmten der Videoüberwachung in der Tiefgarage ohne Diskussion einstimmig zu.

