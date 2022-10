Schon wieder ein Grund, in Langenpettenbach zu feiern

Teilen

Ein stattliches Gotteshaus ist auch nach 100 Jahren noch die Kirche von Langenpettenbach. © Josef Ostermair

Die Langenpettenbacher kommen aus dem Feiern nicht mehr heraus: Nach dem 1250-jährigen Ortsjubiläum wurde jetzt ein kirchliches Jubiläum gefeiert werden.

Diesmal ging es um die Pfarrkirche St. Michael, die vor 100 Jahren groß umgebaut wurde. Die Feier beim Baderwirt fiel zwar diesmal etwas kleiner aus, aber die Verantwortlichen im Pfarrgemeinderat und in der Kirchenverwaltung ließen sich was anderes einfallen: Sie präsentierten in der Kirche eine dreitägige Ausstellung. Mit neun Stellwänden erinnerten sie sowohl an den umfangreichen Kirchenumbau vor 100 Jahren als auch an das Leben in der Pfarrei.

Neuaufbau nach großem Feuer

1646 brannte die Pfarrkirche ab und wurde ohne besonderes Fundament wieder aufgebaut. Sie war rund sechs Meter breit, der Altar sah nach Osten. Es folgten der Anbau der Sakristei und eine Verlängerung der Kirche. Viel später folgte der Umbau, der nun beim Jubiläum gefeiert wurde.

Das Kirchenjubiläum bezieht sich auf das Jahr 1922 – dann damals wurde der Umbau eingeweiht. Zuvor wurde auf die Initiative des damaligen Pfarrers Viktor Keller der Kirchenbauverein gegründet. Keller war Maler, Rechner und Baumeister zugleich, er war einfach ein Praktiker und die treibende Kraft bei Planung und Durchführung des Kirchenneubaus.

Eng verbunden mit der Langenpettenbacher Kirchengeschichte war Pfarrer Jakob Huber. Dieses alte Bild zeigt ihn vor der Kirchenpforte, als er 1958 25-jähriges Priesterjubiläum feierte. © Josef Ostermair

Die damals bestehende Kirche wurde als Querschiff in den Neubau miteinbezogen. So erklärt sich, dass der neue Hochaltar nach Süden gerichtet ist. Ein besonderer Tag für den ganzen Ort und die Filialen in Ainhofen und Arnzell war der 7. Juli 1922, denn da wurde die umgebaute Kirche von Kardinal Michael Faulhaber eingeweiht.

Ausstellung erinnert an Festpredigt und Pfarrer

Die Ausstellung ermöglichte den Interessierten sogar, Faulhabers Festpredigt nachzulesen. Eine Auflistung der Pfarrer erinnerte an die vielen Seelsorger, die sogar schon vor 1897 in Langenpettenbach tätig waren.

Pfarrer Jakob Huber prägte die Kirchengemeinde

Am stärksten mit dem Ort und den Leuten verbunden war in der Nachkriegszeit zweifelsohne Pfarrer Jakob Huber, der von 1949 bis 1990 segensreich in Langenpettenbach wirkte.

An neun Stellwänden gab es viel über die Pfarrkirche St. Michael und das Leben in der Pfarrei zu sehen. © Josef Ostermair

Er sorgte schon 1958 für elektrisches Geläut in Sankt Michal und veranlasste 1969 die Dachbodenerneuerung und die Kirchenheizung. 1970 folgte die Außenrenovierung, 1971 die Innenrenovierung und 1978 eine neue Bedachung. Auch den Einbau der neuen Kirchenstühle und die Turmrenovierung 1979 trieb Pfarrer Huber voran. Ihm lag auch 1983 die Renovierung des Leichenhauses sehr am Herzen.

Viele Gläubige erinnern sich noch an Hubers 50-jähriges Priesterjubiläum im Jahre 1983. Als Pfarrer kamen nach Huber auch noch Bernhard Koch und seit 1. August 2000 Dr. Stephan Hauptmann nach Langenpettenbach. Hauptmann ist ja Pfarrverbandsleiter in Indersdorf.

Viele Fotos aus dem Kirchenleben

Die Ausstellung zeigte eine Menge von Bildern aus dem Kirchenleben. So manche Ausstellungsbesucher konnten sich auf Fotos von Erstkommunionfeiern und Fronleichnamsprozessionen wiedererkennen. Auch Kindergottesdienste, Krippenspiele, Pfarrfeste, Gruppenstunden und der Kirchenchor waren auf den vielen Fotos zu sehen.

Primizen in St. Michael

Früher wurden auch Primizen in Langenpettenbach gefeiert. 1954 feierten sowohl Christian Hylla als auch Josef Eggendinger Primiz, und 1904 haben sich Josef Doll aus Ainhofen und Jakob Wackerl aus Arnzell für den Beruf eines Seelsorgers entschieden und Primiz gefeiert.

Die Ausstellung zum Kirchenjubiläum verband die Kirchengemeinde mit dem Patroziniumsfest, denn am 29. September steht St. Michael im Kalender.

ost

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.