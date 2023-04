Schorsch Weimer geehrt - Ohne ihn gäbe es Ainhofner Schützenverein nicht mehr

Geehrt und nach 22 Jahren als Vorstand verabschiedet wurde Schorsch Weimer (links) von seinem Nachfolger Werner Scheib. © ost

Ainhofner Schützenverein hat Schorsch Weimer viel zu verdanken

Ainhofen – Im Rahmen der Siegerehrung beim Endschießen hat der neue Schützenmeister Werner Scheib im großen Schützenkreis seinen Vorgänger im Amt, Schorsch Weimer, mit einer gravierten Zinntafel geehrt. Kein anderer hat sich nämlich größere Verdienste um den Schießsport und den Schützenverein Freischütz Ainhofen erworben, als Weimer. Hätte er sich nicht so sehr engagiert, würde es diesen Schützenverein schon lange nicht mehr geben.

Neuer Standort für Freischütz gesucht: Schützenchef Schorsch Weimer gab alles

Schützenchef Weimer wurde vor die Frage gestellt, wie es mit Freischütz langfristig weitergehen soll. Damals stand nämlich fest, dass der Schießstand in Ainhofen aufgegeben werden muss, weil das gesamte Areal rund um das Dorfwirtshaus mit 18 Wohnhäusern bebaut und das Vereinslokal der Schützen abgerissen wird. Weil sich im Ort keine andere Bleibe für den Schützenverein fand, ging das Suchen nach einem anderen Standort los.

Neuer Schießstand auf dem Scheib-Hof

Es stellte sich 2014 die Frage, ob man in ein Gasthaus mit Schießstand in einem Nachbarort einzieht oder eine andere Lösung findet. Erfreulicherweise haben die Ilmtaler-Schützen aus Gumpersdorf die Ainhofner drei Jahre lang an ihrem Schießstand aufgenommen. Nach weiteren Überlegungen und Abwägungen entschied man sich, im nur 1,5 Kilometer entfernten Kleinschwabhausen 2017 einen Schießstand samt Schützenstüberl auf dem Scheib-Hof zu errichten.

Es wurden fleißig Spender gesucht

Das hat auch Gauschützenmeister Alfred Reiner unterstützt, der den Ainhofnern Zuschüsse des Bayerischen Sportschützenbundes (BSSB) zusicherte. Um die neue Herberge finanzieren zu können, hat Weimer, der auch ein Kleinschwabhauser ist, im Bereich Ainhofen eine Haussammlung eingeleitet, durch die letztlich der neue Schießstand und das Schützenstüberl gebaut werden konnte. Wichtigster Mitstreiter Weimers war sein vor kurzem verstorbene Nachbar Sepp Asam, der sich nicht nur um Spender kümmerte sondern selbst der größte Sponsor war.

Neues Domizil stets mit Leben erfüllt

Trotzdem blieb die umfangreiche Arbeit, die mit dem neuen Projekt verbunden war, an Schorsch Weimer hängen, der Unterstützung von seiner Frau Kathi und einer großen Schar von Vereinsmitgliedern fand. Heute ist man stolz auf den neuen Schießstand, der 2018 eingeweiht wurde. Stolz sind Weimer und sein Nachfolger Scheib, dass das neue Domizil der Schützen mit Leben erfüllt ist. Das zeigt sich vor allem am Schützen-Nachwuchs.

Für Schorsch Weimer war Ehrung eine Überraschung

Nach 22-jähriger Vorstandstätigkeit, die mit großen Herausforderungen verbunden war, legte Weimer heuer im Januar das Schützenmeisteramt in die Hände von Werner Scheib, der nun die großartigen Verdienste seines Vorgängers würdigte, was die Schützen mit donnerndem Beifall aufnahmen. Der sichtlich überraschte Geehrte versprach, den Verein nie im Stich zu lassen und auch künftig einzuspringen, wenn Not am Mann ist. Aus Erfahrung weiß man, dass er sich für keine Aufgabe zu schade ist. Die überreichte Zinntafel soll einen ehrenvollen Platz in Weimers Wohnung finden.