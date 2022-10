Schreibwarenladen schließt nach 22 Jahren

Führte das Geschäft mit Freude und Engagement: Scribo-Chefin Petra Oppler. © ostermair

Indersdorf – Das Geschäftesterben im Kern von Indersdorf nimmt kein Ende: Zum 30. November ist auch bei „Scribo“, dem Fachgeschäft für Schreibwaren, Bürobedarf und Geschenkartikel Schluss. Der Chefin, Petra Oppler, fällt das nicht leicht, denn sie hat 22 Jahre lang mit Freude und Engagement ihr Geschäft betrieben.

Und auch einige Kunden, die im Laufe der vielen Jahre ein gewisses Vertrauensverhältnis mit Oppler aufgebaut haben, hatten Tränen in den Augen, als sie von der Schließung dieses Geschäftes erfuhren. Gerade den älteren Leuten, die ganz in der Nähe im betreuten Wohnen leben und regelmäßig ihre Zeitungen und Zeitschriften bei „Scribo“ holen oder ihre Lottoscheine abgeben, wird dieses Geschäft fehlen.

Warum schließt Petra Oppler? „Das hat drei Gründe“, gesteht sie den Dachauer Nachrichten. Erstens versuche sie schon seit zwei Jahren vergeblich, Mitarbeiter oder einen Nachfolger zur Geschäftsübernahme zu finden, erklärte die 60-jährige Geschäftsfrau.

Als zweiten Grund führt sie die seit der Neugestaltung des Marktplatzes fehlenden Parkplätze vor ihrem Geschäft an, die Kunden abhalten bei ihr einzukaufen und drittens habe sie feststellen können, dass die Umsätze in letzter Zeit deutlich zurückgegangen sind. „Die Leute müssen mehr sparen und ihr Geld in Energie anlegen“, sagte Oppler, die aber nicht arbeitslos wird. Sie betreibt auch in Odelzhausen ein Schreibwarengeschäft, das sie weiterhin führen wird. Ihre Indersdorfer Kunden, die noch Gutscheine besitzen, bittet sie, diese bis Ende November einzulösen. ost