Schulaula verwandelt sich in Konzertsaal

Erlebten ein unterhaltsames Programm: die Zuhörer in der Aula der Indersdorfer Mittelschule. © Roswitha Höltl

Die Oper im Taschenbuchformat war zum achten Mal in Indersdorf zu Gast. Heuer wurde „Die Hochzeit des Figaro“ gezeigt. Die Zuschauer waren begeistert.

Indersdorf – Zum achten Mal hat die Volkshochschule Kulturkreis Indersdorf mit Unterstützung der Sparkasse Dachau „Musik auf Rädern –die Oper im Taschenbuchformat“ präsentiert. Das ganze Team der Vhs freute sich am vergangenen Samstag sehr, wieder einen kulturellen Höhepunkt anbieten zu können.

Willi Mühlhölzl, zweiter Vorsitzender der Vhs, erinnerte daran, dass in den vergangenen Jahren Don Giovanni, Carmen, der Barbier von Sevilla, die Entführung aus dem Serail, Don Pasquale, La Boheme und die Zauberflöte schon auf dem Programm standen. Mit den Worten „Wir freuen uns sehr, dass wir wieder in Markt Indersdorf sein dürfen“ begrüßte Johannes Erkes sein Publikum in der Aula der Mittelschule Indersdorf.

In diesem Jahr stand „Figaros Hochzeit“ auf dem Programm. Das Wetter war zum Abend hin zwar regenfrei, aber es war zu kalt, um das Event draußen zu platzieren und „die nächsten sechs Stunden“, wie Erkes scherzhaft meinte, „den Figaro ohne Pause anzuhören“. Er hat ein Bild von „venezianischen Sommernächten mit Aperol Sprizz oder Hugo“ im Kopf, wenn er an Markt Indersdorf und die bisherigen Opernaufführungen zurückdenkt und weniger an Schulambiente.

Letztendlich verwandelte Erkes mit fünf Gesangssolisten, einem Streichquartett und einem Akkordeon die Aula aber doch in einen kleinen Konzertsaal der Extraklasse. „Le Nozze de Figaro“ ist eine der fünf meistgespielten Opern und Erkes forderte das Publikum auf: „Nennen Sie mir bitte die Vier anderen!“ Das Publikum war gut informiert und die fehlenden Opern waren sehr schnell identifiziert: La Boheme, La Traviata, die Zauberflöte und Carmen.

Von all diesen Stücken ist „Le Nozze de Fiagro die einzige Lustige“, klärte Erkes auf - für ihn eine „komödiantische Rasanz in vier Akten“. Auf seine besondere und sehr humorvolle Art erklärte er die einzelnen Szenen und gab Tipps, welche Informationen man unbedingt im Kopf behalten muss, um die komplizierte Handlung zu verstehen.

Die Zuschauer waren am Ende begeistert und großer Applaus bestätigte dem Ensemble, was es wieder für ein toller Abend war und wie sehr man ihre Musik, die Solisten und auch Johannes Erkes genossen hat.

ROSWITHA HÖLTL