„Schule ist eine große Familie"

Der neue Rektor Christoph Strödecke vor dem GMI.

Mit Beginn des neuen Schuljahres am kommenden Dienstag übernimmt Christoph Strödecke das Amt des Schulleiters am Gymnasium Markt Indersdorf (GMI). Er ist Nachfolger von Thomas Höhenleitner, der nach Germering gewechselt hat.

Indersdorf – Geboren in Kulmbach, führte ihn sein Weg nach seiner Schul- und Studienzeit in den südlichen Raum Bayerns. Seit Anfang des Jahres hat er im Glonntal mit seiner Familie eine neue Heimat gefunden und so führt ihn sein künftiger Schulweg nun „jeden Morgen durch eine malerische Landschaft, begleitet von der Glonn, hin zum Gymnasium Markt Indersdorf“, schreibt der neue Rektor im aktuellen Elternbrief.

Mathematik und Physik sind seine Unterrichtsfächer. Beeindruckend sind für ihn das naturwissenschaftliche Profil und die Erfolge seiner neuen Schule in diesem Bereich. Latein und moderne Fremdsprachen liegen ihm ebenfalls am Herzen, da er die Bedeutung dieser Sprachen für die Bildung in der heutigen Zeit betont.

Es ist nicht mehr an allen Gymnasien möglich, Latein und Französisch gleichzeitig zu lernen. Beide Sprachen, die obendrein miteinander verwandt sind, haben eine immense Bedeutung für die Bildung in der heutigen Zeit, so Strödecke. Die Vielfalt an Ausbildungsrichtungen, wie sie das GMI bietet, finde er faszinierend. Zudem hat er eine besondere Leidenschaft für Musik, ist begeistert von „allen Formen des gemeinsamen Singens und Musizierens“ und spielt selbst Klavier, wie er im Elternbrief erzählt. Für die kommenden Jahre plant er, das musikalische Engagement der Schule zu unterstützen.

Für ihn ist jede Schule einzigartig und er beabsichtigt die erste Zeit, insbesondere das erste Schuljahr dafür zu nutzen, um das GMI und seine Mitglieder besser kennenzulernen.

Seine berufliche Laufbahn führte ihn in der Vergangenheit an verschiedene Gymnasien in Bayern, darunter das Hans-Carossa-Gymnasium in Landshut, das Schyren-Gymnasium in Pfaffenhofen und das Staffelsee-Gymnasium in Murnau. Zwischen den Jahren 2007 und 2013 war er am Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus tätig. Mit Beginn des Schuljahres 2013 wechselte er als stellvertretender Schulleiter an das Oskar-Maria-Graf-Gymnasium in Neufahrn und später in der gleichen Funktion an das Gisela-Gymnasium in München. Seit August 2018 war er Schulleiter am Gymnasiums Geretsried.

In Bezug auf seine pädagogischen Einstellungen betont Christoph Strödecke: „Eine Schule ist aus meiner Sicht wie eine große Familie.“ Er legt großen Wert darauf, dass die Schüler „gerne in ihre Schule gehen und sich dort wohlfühlen“. Gleichzeitig ist ihm bewusst, dass der Bildungsweg anstrengend sein kann und er vergleicht ihn oft mit einer Bergtour: Der Aufstieg ist herausfordernd, aber das Glück, das man am Gipfel erlebt, ist unbeschreiblich.

Für ihn hat die Schule die zentrale Aufgabe, „die jungen Menschen in anstrengenden Zeiten zu motivieren, nicht aufzugeben und ihnen Orientierung und Fachwissen mitzugeben“. Jetzt freut er sich auf die Zusammenarbeit mit seinen Kollegen, den Eltern und insbesondere darauf, alle Schüler des GMI kennenzulernen.