Schwerer Unfall: Drei Verletzte

An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. © kreisbrandinspektion Dachau

Indersdorf – Bei einem Unfall am Donnerstag zwischen Markt Indersdorf und Niederroth sind drei personen schwer verletzt worden. Ein 85-jähriger Mann musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Ein 87 Jahre alter VW-Fahrer aus dem landkreis Dachau war gegen 10.20 Uhr mit seiner ebenfalls 87-jährige Ehefrau auf der Staatsstraße 2050 von Markt Indersdorf in Richtung Niederroth unterwegs. Zur gleichen Zeit bog von Ried ein 85-jähriger Markt Indersdorfer mit seinem Mercedes nach links in Richtung Indersdorf auf die Staatsstraße ein. Der vorfahrtsberechtigte VW und der Mercedes stießen zusammen, wie die Polizei gestern in ihrem Pressebericht mitteilte. Bei dem Zusammenstoß wurden alle drei Fahrzeuginsassen mittelschwer bis schwer verletzt. Entgegen der ursprünglichen Einsatzmeldung waren beim Eintreffen der Feuerwehr bereits alle Beteiligten aus den Unfallfahrzeugen befreit und nicht eingeklemmt, wie Kreisbrandinspektor Maximilian Reimoser mitteilte. Die beiden 87-Jährigen wurden nach medizinischer Erstversorgung mit einem Rettungsdienst in ein Klinikum verbracht. Der 85-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Münchner Klinikum geflogen.

Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden von einem Abschleppdienst geborgen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 25 000 Euro.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Indersdorf, Niederroth und Röhrmoos sowie die Kreisbrandinspektion. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Verkehrsabsicherung sowie die Reinigung der Unfallstelle.