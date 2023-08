Seefahrt im Sautrog - 300 Zuschauer beim traditionellen Wettpaddeln auf dem Mühlbach

Dem Untergang geweiht: Mit einem Eimer schöpft das Team des Burschenvereins das Wasser aus dem vollen Trog. © Josef Ostermair

300 Zuschauer kamen zum traditionellen Indersdorfer Wettpaddeln auf dem Mühlbach - und hatten jede Menge Spaß.

Indersdorf/Glonn – Das traditionelle Sautrogrennen war auch heuer wieder eine Riesengaudi. Über 300 Zuschauer kamen nach Indersdorf, um das Wettpaddeln vom Ufer aus zu beobachten. Gestartet sind die Teilnehmer vom Mühlkanal, einer Abzweigung von der Glonn.

In ihren sau-originellen Booten schippern 23 kleine und große Kapitäne auf dem Mühlbach und versuchen, das traditionelle Sautrogrennen zu gewinnen. Die Glonner Lausbuam waren dem Goaßmaß-Express dabei dicht auf den Fersen. Den ersten Platz hat allerdings ein anderes Team belegt. © Josef Ostermair

Damit die Sautröge in Schwung kamen, wurde eine Bretter-Rampe aufgebaut, die man ständig mit Wasser benetzte, was eine gewisse Schmierfunktion hatte. Wie im Vorjahr so waren es auch heuer 23 Sautröge, die sich in fünf Durchgängen auf die Reise Richtung Glonn machten.

Sinkende Schiffe

Was die Zuschauer besonders amüsierte: die zahlreichen „Titanic-Fälle“ beim Start. Einige Sautröge haben so viel Wasser schlucken müssen, was letztlich zum Untergang geführt hätte, wenn die beiden Kapitäne oder Kapitäninnen den Sautrog nicht verlassen und umgekippt hätten. Nicht umsonst gehörte zum Rettungsinventar eines jeden Sautrogs ein Plastikeimer, um Wasser aus dem Trog zu schöpfen.

Mit Schaufeln, Eimern und Kanister ausgestattet, paddeln die Teilnehmer des traditionellen Sautrogrennens auf dem Mühlkanal in Glonn um die Wette. Nicht jeder bleibt beim Start trocken. © ost

Bei der Auswahl der Paddel gingen die Meinungen auseinander. Während die einen glauben, dass schon Kinderspielzeugschaufeln ausreichen, gab es andere, die glaubten, mit großen Getreideschaufeln zügig den Mühlbach hinunterpaddeln zu können.

Tückisches Ziel

Eine besondere Hürde für die „Seefahrerinnen und Seefahrer“: Sie mussten von ihrem Sautrog aus die in zwei Meter Höhe befestigte Ankunftsglocke vor der Glonner Brücke läuten. Da sind viele erneut oder erstmals in den Mühlbach gestürzt. Julian Hechtl und Jonas Kellerer vom Team des Ainhofener Burschenvereins erwischte es besonders hart. Denn ihr Trog füllte sich bereits zum zweiten Mal mit dem kalten Bachwasser. Kurze Zeit später schafften sie es dennoch bis zur Zielglocke.

Saustarke Sieger

Auch heuer machte MS Uihof das Rennen. Im Sieger-Trog saßen erneut Petar Kis und Timo Reiter, die im Froschkönig-Kostüm seit dem Start in Führung lagen. Ärgster Verfolger waren auch heuer die zwei Indersdorfer Hans-Jürgen Schulmayr und Thomas Weber vom Goaßmass-Express, die einen großen Fanblock hinter sich hatten. Dennoch konnten sie die beiden Uihofer nicht an der Titelverteidigung hindern und mussten sich erneut mit dem Vize-Meistertitel begnügen.

Die schlimmsten Verfolger der beiden Favoriten-Teams waren die Gebrüder Stefan und Peter Krimmer aus Untermoosmühle.

Benedikt Reichlmair und Julian Dallmair landeten auf dem 4. Platz. Bestes der drei Damenteams waren Maria Zinnbauer und Tabea Sziburies, die den 5. Platz belegten.

Überraschend stark meisterten der 15-jährige Leonhard Hillreiner und der 14-jährige Paul Heilmann die urige Seefahrt. Als jüngste Teilnehmer kamen sie auf den 6. Platz. Stephan Zacherl und Petra Plaschke, zwei Neulinge beim Sautrogrennen waren nicht traurig, als Letzte in den „Glonner Hafen“ eingefahren zu sein.

Nur kurz nach dem Ende des fröhlichen Sautrogrennens wich die Freude über das Spektakel dem plötzlichen Unwetter. Da mussten alle zusammen mit vereinten Kräften das kleine Festzelt auf den Bahnen der Glonner Stockschützen auf dem Boden halten, um nach dem Ende des kräftigen Sturms noch die Siegerehrung mit Pokalverleihung feiern zu können.