Besonders schön – oder schiach

Die Niederrother Laienspieler bereiten sich auf ihr neues Stück „Im Pfarrhaus is da Deife los“ vor, das am 17. November Premiere feiert. Da kommt wieder viel Arbeit auf das ganze Theaterensemble zu – ganz besonders auf die Maskenbildnerinnen.

Niederroth – Das Gesicht ganz blass, weiße Haut an den Armen, die Haare verwurstelt, der Körper und die Kleidung verstaubt: So sieht jemand aus, der gerade noch quicklebendig war und nach einem Giftanschlag plötzlich als Leiche durch die Gegend geistert. Genau das passiert in der Komödie „Gspenstermacher“. Doch was für die Theaterbesucher eine riesen Gaudi ist, bedeutet für die Maskenbildner hinter der Bühne Nervenkitzel und Stress.

„Da wird es schon einmal hektisch“, sagt Susanne Häubl (53). „Alles muss klappen und sehr schnell gehen.“ Gemeinsam mit Josefine Neumann (52) kümmert sie sich seit fünf Jahren um Schminke und Kostüme bei den Aufführungen der Theatergruppe Niederroth. Das Stück „Gspenstermacher“, das die Gruppe im Jahr 2014 zeigte, war bislang die größte Herausforderung für die beiden. Neben der Leiche musste noch ein weiterer Mitspieler verunstaltet werden, der in einen Kuhfladen gefallen war. „Das haben wir mit einer Gesichtsmaske dargestellt“, sagt Neumann.

Die Verkleidungen sind gut gelungen, Neumann und Häubl haben sogar einen Preis dafür bekommen. Jetzt wartet eine neue Aufgabe auf die beiden. Die Theatergruppe probt gerade für den Dreiakter „Im Pfarrhaus is da Deife los“. Darin verletzt sich der erzkonservative Pfarrer eines kleinen Dorfes – und seine Vertretung bringt das Leben in der Pfarrgemeinde ganz schön durcheinander.

Die Kostüme haben Neumann und Häubl schon organisiert, und auch für die Schminke der Schauspieler gibt es bereits Ideen. Eine Darstellerin müssen sie alt erscheinen lassen. Aus einer jungen Frau wird eine Seniorin. „Wir schminken ihr Falten und arbeiten mit einer Perücke“, verrät Häubl und verspricht: „Sie wird komplett anders aussehen.“

Andersherum wäre es schwieriger. Jemanden Älteren jung zu schminken, sei fast nicht möglich, erklärt Häubl. Abgesehen davon können die Maskenbildnerinnen eigentlich alles. „Es ist Wahnsinn, was man mit Kleidung, Schminke und Frisuren aus einem Menschen machen kann“, sagt Josefine Neumann. „Man kann einen jeden wirklich hübsch oder ganz schiach ausschauen lassen.“

Zu Feiern oder im Fasching brezeln sich die Maskenbildnerinnen selbst gerne auf. Im Theater macht es den beiden aber noch mehr Spaß, die Schauspieler hässlich zu schminken, ihnen zum Beispiel einen Buckel oder ein Veilchen am Auge zu verpassen. „Das ist einfach lustiger und einmal etwas anderes“, sagt Häubl.

Manchmal brauchen die Maskenbildnerinnen vorher schon ein bisschen Überredungskunst, vor allem bei Männern. „Am Ende gefällt es den meisten aber doch“, so Häubl. „Viele wollen sich danach gar nicht abschminken.“ Egal, welche Rolle gespielt wird, ein bisschen Theater-Make-up, Wimperntusche und einen nachgezogenen Lidstrich gibt es für jeden Schauspieler. Denn beim Theater gilt die Grundregel: je mehr, desto besser.

„Man muss die Darsteller stärker schminken, als man es im Alltag machen würde,“ erklärt Neumann. „Sonst wirkt es auf der Bühne nicht.“ Um das zu testen, bekommen die Darsteller bereits in den letzten Proben Masken. Auch ihre Kostüme tragen sie dann schon. Das hat einen weiteren Vorteil: „Manchmal müssen sich die Spieler während des Stücks umziehen“, erklärt Neumann. „Dann bleibt oft nicht viel Zeit. Wir müssen schon mit den Kostümen bereitstehen, damit wir alles rechtzeitig schaffen.“

Ein bisschen Aufregung ist deshalb vor jeder Aufführung auch bei den Maskenbildnerinnen dabei. „Bisher hat aber noch immer alles geklappt“, erzählt Neumann. Nur einmal hätte es fast einen Unfall gegeben: Ein Mann war bei einer Schlägerei auf der Bühne kurz davor, seine Perücke zu verlieren. „Er konnte sie aber gerade noch festhalten“, sagt Neumann.

Dann sitzen auch die Maskenbildnerinnen hinter der Bühne und fiebern mit.

Die Theatergruppe

Niederroth zeigt das Stück „Im Pfarrhaus is da Deife los“ zum ersten Mal am Samstag, 17. November, um 14 Uhr im Sportheim. Bei dieser Nachmittagsvorstellung gibt es Kaffee und Kuchen. Weitere Termine sind am Samstag, 17., und Samstag, 24. November, jeweils um 20 Uhr, sowie am Sonntag, 18., und Sonntag, 25. November, jeweils um 18 Uhr. Karten zum Preis von neun Euro gibt es ab Sonntag, 4. November, immer sonntags von 11 bis 12 Uhr sowie donnerstags ab 19 Uhr im Sportheim Niederroth.