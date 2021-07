Manfred Popfinger und Michael Bolesczuk wollen den Opfern der Flutkatastrophe helfen

Sie spenden die Einnahmen der Single „Das ist meine Welt“

Indersdorf – Den Zustand unserer Erde haben Rosi Wimmer und Elias Ebner mit der Single „Das ist meine Welt“ schon Ende 2020 treffend beschrieben. Diese beiden Kinder aus der Marktgemeinde Indersdorf machten sich gesanglich Gedanken über unsere Welt. Hier handelt es sich um ein Projekt von „PopMi“ (Manfred Popfinger und Michael Bolesczuk).

Den beiden ist klar, welch großes Leid die Flutkatastrophe in den betroffenen Gebieten ausgelöst hat. So haben sie sich dazu entschieden, zu helfen. Die Download-Einnahmen der Single will man für die Flutopfer spenden. „Für jeden ein kleiner Betrag, in der Masse könnte da durchaus was rauskommen“, so der über den Landkreis hinaus bekannte Musiker und Produzent Manfred Popfinger. Unter dem folgenden Link kann das Lied heruntergeladen werden: www.feiyr.com/x/BQTYE (ersichtlich auch auf den Facebook-Seiten von Manfred Popfinger bzw. PopMi). Die Spende fließt der Aktion Deutschland hilft zu (https://www.aktion-deutschland-hilft.de/). „Für eure Unterstützung schon mal ein herzliches Dankeschön“, so Popfinger an die Leser der Dachauer Nachrichten.