So will Indersdorf sein Wachstum steuern

Die Gemeinde Indersdorf will ihren Zuwachs künftig selber steuern. Ein Instrument dafür ist das neue Baulandmodell. Im Interview erklären Bürgermeister Franz Obesser und Bauamtsleiter Erich Weisser, was neu ist, was das Ziel des Modells ist und wer sich für die vergünstigten Grundstücke oder Wohnungen bewerben kann.

Wieso haben Sie ein neues Baulandmodell entworfen?

Weisser: Aus zwei Gründen. Zum einen ist das neue Baulandmodell die Weiterentwicklung unseres früheren Einheimischenmodells. Hier hat die EU entschieden, dass Einheimische nicht bevorzugt werden können. Also haben wir neue Vergabekriterien entwickelt, wer sich für den vergünstigten Baugrund bewerben kann.

Obesser: Zum anderen wollen wir Wohn- und Bauraum für unsere Leute hier zur Verfügung stellen können. Wir wollen aber nicht nur Grundstücke für den Eigenbau weitergeben, wir wollten auch neue Modelle schaffen. Wir wollen die Flächen, die wir im Rahmen des Baulandmodells kaufen zum Beispiel auch für den kommunalen Wohnungsbau verwenden.

Wie sieht das neue Konzept aus?

Obesser:Ganz vereinfacht gesagt: Wenn eine Fläche neu überplant werden soll, bleiben 60 Prozent dem Eigentümer, 40 Prozent kauft die Gemeinde von ihm ab.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Weisser: Ein Grundstück von 5000 Quadratmeter soll überplant werden. Wenn das der Eigentümer auch will, muss er 40 Prozent der Fläche an die Gemeinde verkaufen. Den Preis dafür ermittelt ein Gutachter, noch bevor der Grund Bauland wird. In diesem Fall kauft die Gemeinde 2000m², auf 3000m² kann der Eigentümer bauen oder die Fläche verkaufen. Will der Eigentümer nicht an die Gemeinde verkaufen, wird das Grundstück nicht überplant – also kein Bauland werden.

Gibt es eine Ausnahme?

Obesser:Wenn jemand ein sehr kleines Grundstück einbringt und bei der 60/40-Regelung gar kein zweiter Bauplatz drin wäre, kommt das Baulandmodell hier nicht zum Tragen, 500m² sollen dem einzelnen für seine Kinder immer mindestens bleiben, um sich darauf ein Haus bauen zu können.

Was macht die Gemeinde mit dem Bauland, das sie von den Eigentümern kauft?

Obesser: Das Bauland könnten wir vergünstigt an Einheimische verkaufen. Hier kommt der neue Vergabekatalog ins Spiel. Oder wir könnten auf Teilen der Grundstücke eigenen Wohnungsbau betreiben oder sozialen Wohnungsbau. Da sind wir ganz offen.

Ab wann gibt es das neue Modell?

Obesser: Es greift ab sofort bei jeder Neuausweisung. Das Modell dazu ist immer die Richtschnur. Aber jedes Gebiet wird immer im Einzelfall im Gemeinderat behandelt und dann mit städtebaulichen Verträgen die Nuancen festgelegt. Zum Beispiel: Jemand baut mehr Sozialwohnungen und muss dann weniger an Grund verkaufen.

Weisser: In Indersdorf wird künftig nur noch Wohnbebauung ausgewiesen, wenn das Baulandmodell in irgendeiner Form zum Tragen kommt – sonst nicht mehr.

Wer soll von dem Modell profitieren?

Obesser: Wir wollen vergünstigten Wohnraum schaffen für bestimmte Bewerber. All die, die in der Regel Probleme haben, sich auf dem freien Markt eine Wohnung oder ein Haus zu mieten oder zu bauen. Wir wollen Regelvergünstigungen von 20 Prozent bieten.

Weisser: Eine Zielgruppe, die wir hier ansprechen wollen, kann sich dann vielleicht noch den vergünstigten Grund kaufen, aber dann nicht mehr das Bauen. Deshalb hat der Markt die zweite Komponente entwickelt mit sozialem Wohnungsbau, Geschosswohnungsbau, kommunalem Wohnungsbau, gefördertem Wohnungsbau und so weiter. Auch der vergünstigte Verkauf von Eigentumswohnungen wäre möglich.

Wer kann sich bewerben?

Weisser:Man darf nach EU-Recht keinen Nicht-Einheimischen diskriminieren. Deshalb haben wir jetzt unseren Bewerberkreis geöffnet. Jede natürliche Person über 18 Jahren kann sich jetzt bewerben.

Nach welchen Kriterien wird entschieden, wer den Zuschlag bekommt?

Obesser: Wir wollen natürlich trotzdem, dass vorwiegend die örtliche Bevölkerung von dem Modell profitiert. Also ist es schon ein Kriterium, wie lange man in der Gemeinde gelebt hat. Aber nur maximal 50 Prozent der Kriterien dürfen ortsbezogen sein, der Rest sind allgemeine Sozialkriterien.

Um welche Kriterien geht es also noch?

Obesser: Bewertet wird mit einem Punktesystem. Neu ist hier die Einkommens- und Vermögensgrenze. Wer mehr als 46 000 Euro netto pro Jahr verdient, kann sich nicht bewerben. Je weniger ich verdiene, umso mehr Punkte bekomme ich. Bei Paaren gilt natürlich die doppelte Summe. Das nächste Kriterium ist der örtliche Bezug. Für jedes Jahr, das ich in Indersdorf gelebt habe, gibt es Punkte.

Ein Eigentümer, dessen Grundstück überplant wurde, muss sich künftig an Fristen – wie eine Baufrist – halten, wieso?

Obesser: Wir wollen Wohnraum schaffen. Wenn wir schon den Schritt gehen und planen und ausweisen, sehen wir ja auch: Es ist Bedarf an Wohnungen da. Also wollen wir nicht, dass hier jemand seine Baugrundstücke hortet und hofft, dass sie im Laufe der Zeit immer mehr wert werden, sondern derjenige soll dann auch bald darauf bauen!

Was heißt das im Klartext in Jahren?

Weisser: Es gibt einen Bauzwang für den Eigentümer innerhalb von fünf Jahren. Außer der Grund ist für die eigenen Kinder. Da gilt der Bauzwang innerhalb von 15 Jahren und die Frist beginnt erst, wenn das Kind 18 Jahre alt ist.

Warum der Bauzwang?

Weisser: Eine Siedlung soll ja grob zusammenwachsen und nicht so aussehen, dass nach Jahren von 20 Grundstücken nur vier bebaut sind. Die Gemeinde muss ja auch die gesamte Erschließung bauen, wie Wasser, Kanal, Straßen... Wenn die Eigentümer die Parzellen aus Spekulationszwecken halten und nicht bebauen, dann stehen den Menschen ja wieder keine Wohnungen zur Verfügung, obwohl sie benötigt werden. Zudem haben wir so wieder keine Steuerungsmöglichkeiten mehr, was das Wachstum der Gemeinde betrifft.

Was, wenn jemand aber seinen Grund an seine Enkel vererben will?

Obesser: Wenn das Grundstück an einen Enkel gehen soll, sollte man mit der Überplanung einfach noch entsprechend warten. In besonderen Härtefällen werden wir immer im Gemeinderat über die Sache entscheiden.

Was passiert, wenn sich jemand nicht an die Bauzwangsfrist hält?

Obesser: Da haben wir bestimmte Sanktionen: Wir machen mit allen Grundstückseigentümern ja einen Vertrag, darin wird dann zum Beispiel ein Ankaufsrecht des Marktes zu bestimmten Konditionen festgehalten. Hält sich jemand nicht an den Bauzwang, greift dieses Ankaufsrecht.

Weisser: Bauland auszuweisen soll kein Instrument sein, zur Vermögensvermehrung von bestimmten Eigentümern, die damit spekulieren, sondern eines, mit dem tatsächlich zeitnah Wohnraum geschaffen wird. Wir wollen mit dem neuen Modell so den Wohnungsmarkt entlasten.

Wann kann man sich bewerben?

Weisser: Sobald wir Flächen haben, informieren wir, dann gibt’s eine Bewerbungsfrist und wir werten dann nach Kriterien aus.

Alle Details

zum neuen Baulandmodell sind auf der Homepage der Gemeinde unter www.markt-indersdorf.de nachzulesen.