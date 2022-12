Die Premiere von Loni Mailler auf dem Christkindlmarkt: „Sowas hätt’ ich mir nie erträumt!“

Von: Christiane Breitenberger

Hatte eine Menge Spaß: Loni Mailler in ihrer Hütte. © : hr

Loni Mailler (87) spricht über ihren ersten Stand auf dem Indersdorfer Christkindlmarkt.

Indersdorf – Man ist nie zu alt, um Neues zu wagen – das hat Loni Mailler mit ihren 87-Jahren am vergangenen Wochenende am Christkindlmarkt „Advent am Kloster“ bewiesen. Zum erstem Mal in ihrem Leben hat sie ihre selbstgestrickten Sachen verkauft (wir haben berichtet). Im kleinen Interview verrät sie, was am schönsten war, was nicht so schön war und welchen Tipp wirklich jeder befolgen sollte.

So, die zwei Tage Adventmarkt sind rum: Sind Sie froh, dass Sie’s Mal ausprobiert haben?

Aber sowas von froh. Des sag ich Ihnen!

Was hat Ihnen am besten gefallen?

Es war ehrlich durchweg schön, aber besonders hat mich gefreut, dass mich echt fast alle meine Bekannten besucht haben. Sogar Leute, die ich 25, 30 Jahre nicht gesehen hab’, sind extra nach Indersdorf gefahren, um mich am Stand zu besuchen, weil sie den Artikel gelesen haben.

Und was war eher nix?

Da hat’s eigentlich nix gegeben. Ich sag’ ja, es war durch und durch eine positive Erfahrung!

War’s nicht sehr kalt in der Hütte?

Nein, eine Freundin und mein Enkel haben mich mit einer Heizung versorgt. Meine Familie hat mich sowieso brutal unterstützt und mir geholfen, die Hütte zu schmücken.

Was war der netteste Ratsch?

Mei, es gab einen Haufen schöne Gespräche und Begegnungen, sowas hätt ich mir nie erträumt. Eine Frau hat zum Beispiel gesagt: ,Ich such immer die 87 Jahre bei ihnen, aber ich find sie einfach nicht!’ Eine andere Frau hat mir Sachen von sich geschenkt, die ich mit verkaufen kann, wieder eine andere Wolle von sich, damit ich noch mehr stricken kann. Viele wollten auch Tipps.

Na klar, Sie sind ja auch ein Profi!

Loni Mailler lacht laut.

Wie stehen Sie nach dem Erlebnis zum Thema „Etwas Neues ausprobieren“?

Wenn sich was ergibt, würd’ ich alles ausprobieren! Und das würd’ ich jedem nur raten.

Gibt‘s nächstes Jahr wieder einen Stand mit Lonis Strickwaren?

(Lacht wieder.) Meine Freundin will mich am liebsten sofort wieder anmelden, sie sagt, ich soll das noch zehn Jahre machen. Aber ich weiß ja nicht, wie’s mir nächstes Jahr geht. Davon hängt’s ab. Schön war’s auf alle Fälle, auch wenn mir heute die Füße weh tun.

Stricken Sie jetzt gleich wieder weiter?

Bis Weihnachten hab’ ich noch ein Projekt, aber jetzt muss ich erstmal Plätzchen backen.

