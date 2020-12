SPD will Indersdorf endlich verkuppeln

Indersdorf ist immer noch Single. Obwohl das Thema Gemeindepartnerschaft immer wieder auf der Agenda im Gemeinderat stand, ist Indersdorf allein. Die SPD will das nach wie vor ändern.

Indersdorf – Das Thema Gemeindepartnerschaft liegt der SPD am Herzen. Bereits 2017 stellte die Fraktion einen entsprechenden Antrag im damaligen Gemeinderat. Jetzt brachte sie das Thema mit einem neuen Antrag wieder auf den Tisch.

Bereits 2017 erklärte der SPD-Fraktionsvorsitzende und damalige zweite Bürgermeister Hubert Böck, warum ihm und seiner Fraktion eine solche Partnerschaft so wichtig ist. Früher, da hatten Gemeindepartnerschaften vor allem ein Ziel: Sie sollten die Menschen in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg wieder näher zusammenbringen. Jahrzehnte vergingen, Europa rückte wieder zusammen. Doch eine Entwicklung der vergangenen Jahre machte Böck Sorgen: „In der letzten Zeit ist leider der Nationalgedanke bei vielen wieder stärker geworden. Das zeigt: Solche Partnerschaften sind wieder notwendig geworden.“ Böck hält nach wie vor nichts von nationaler Eigenbrötlerei. „Unsere Jugend soll andere Länder kennenlernen, es ist nicht gut, dass der Nationalismus wieder so aufkommt“, sagte er damals. Die Gemeinderäte waren 2017 fraktionsübergreifend für den Vorschlag – doch: Die Indersdorfer Bürger sollten damals entscheiden, mit welcher Gemeinde sie gerne eine Partnerschaft eingehen würden und selbst Vorschläge einbringen. Denn, so betonte damals bereits Franz Obesser: „Der Wunsch muss aus der Bürgerschaft kommen. Da müssen unsere Leute dahinterstehen und die Sache unterstützen.“

Zwei Vorschläge gingen damals ein – einer für Kóka, eine Gemeinde in Ungarn, und einer für Vahrn – eine kleine, 4500-Einwohner-Gemeinde in Südtirol. Die Gemeinderäte entschieden, sich um eine Partnerschaft mit Vahrn zu bemühen, doch 2018 zeigte sich: Die Südtiroler wollen nicht. Die SPD brachte noch den Vorschlag ein, eine Partnerschaft mit der griechischen Insel Symi einzugehen. Indersdorfer sind dorthin ausgewandert, es gebe bereits einen Austausch, so Böck in seinem Antrag damals. In diesem Fall hätten die Griechen mitgespielt, aber die Indersdorfer Gemeinderäte lehnten ab. Zu weit weg, so kompliziert, zu unrealistisch waren damals die Kernargumente.

Das Thema Gemeindepartnerschaft ist in Indersdorf generell nicht neu. Es gab schon früher immer mal wieder Bemühungen, eine Partnerschaft zu schaffen, wie mit Ungarn oder – schon vor 2018 – dem Augustiner-Kloster Neustift in der Gemeinde Vahrn in Südtirol. Doch geklappt hat es bisher nie.

Jetzt, in der letzten Gemeinderatssitzung vor Weihnachten stellte Bürgermeister Franz Obesser den neuen SPD-Antrag vor. „Mittels einer Bürgerbefragung soll die Indersdorfer Bevölkerung befragt werden, ob sie eine Gemeindepartnerschaft möchte und wenn eine Mehrheit dafür besteht, welche Partnerschaften vorgeschlagen werden“, heißt es darin, und weiter: „Für die Bürgerbeteiligung und mögliche erste Maßnahmen wird ein Budget von 5000 Euro bereitgestellt.“

Über den Antrag werden die Gemeinderäte in einer der nächsten Sitzungen beraten.