Schüler spenden 3000 Euro

Indersdorf – Insgesamt 3000 Euro hat die SMV der Erzbischöflichen Realschule Vinzenz von Paul aus Markt Indersdorf an verschiedene Einrichtungen gespendet.

Traditionell wie jedes Jahr in der Adventszeit veranstaltete die Realschule einen Weihnachtsbasar in der Aula der Schule. Jede Schulklasse bot diverse Produkte an einem eigenen Verkaufsstand an. Von Essensangeboten, über eine Tombola bis hin zu selbstgebastelten kleinen Weihnachtsgeschenkideen war für jedermanns Geschmack etwas geboten. Die Resonanz seitens der Eltern, Schüler, Lehrer und Freunden der Realschule war erfreulicherweise sehr groß, wodurch in einem feierlichen Rahmen die Schulfamilie die vorweihnachtliche Stimmung genießen konnte.

Über je 1000 Euro durften sich die Partnerschule in Tansania und der Arbeitskreis Asyl in Indersdorf freuen, deren Vorsitzende Matha Jilek sich „über das Engagement der Schüler freut“ und das gespendete Geld sofort in die Projekte beispielsweise „der Ausbildung und gelingenden Integration der Asylanten investieren möchte“.

Des Weiteren freuten sich der Tierschutzverein Dachau und die „Wiege“ in Fürstenfeldbruck über jeweils 500 Euro. dn