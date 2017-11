Sprinter landet im Straßengraben

Auf der Staatsstraße von Glonn nach Indersdorf hat sich am Dienstagabend ein Unfall mit hohem Sachschaden ereignet, wie die Polizei mitteilte.

Indersdorf –Der 41-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter hatte beim Linksabbiegen im Kreuzungsbereich den VW eines 67-jährigen Indersdorfers übersehen, der auf dem Weg nach Altomünster war. Der Zusammenstoß der beiden Autos war so heftig, dass der Sprinter in den Straßengraben geschoben wurde, wo er schließlich umkippte und liegen blieb. Laut Polizei blieben der Fahrer des Sprinters und seine beiden Mitfahrer unverletzt. Der VW-Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Am Sprinter entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro und am VW in Höhe von 8000 Euro.

pid