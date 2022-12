Es geht auch günstig: Gemeinderat gibt Startschuss für mehr bezahlbaren Wohnraum

Von: Christiane Breitenberger

Teilen

Hier sollen die Wohnungen entstehen: rechts neben den Parkbuchten am Greta-Fischer-Weg. © Fischer

Die Indersdorfer Kommunalpolitiker haben in ihrer letzten Sitzung des Jahres ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für die Kommune beschlossen. Sie gaben grünes Licht für den Bau der zweiten Kommunalen Wohnanlage im Ort. Rund 2 Millionen Euro wird das Projekt kosten.

Indersdorf – Immer wieder haben die Indersdorfer Gemeinderäte in diesem Jahr über die geplante Kommunale Wohnanlage am Greta-Fischer-Weg am Wasserturm diskutiert.

Strittig war das Projekt nie, alle Räte wollten das zweite Projekt für bezahlbaren Wohnraum in Inderdorf gerne zeitnah realisieren. Das Problem: die enormen Zins- und Baukostensteigerungen in den vergangenen Monaten. Selbst Experten auf dem Gebiet, wie der Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft mbH im Landkreis Dachau (WLD), Stefan Reith, konnten den Räten keinen eindeutigen Tipp geben, ob es besser sei, noch mit dem Projekt zu warten, oder es gleich zu realisieren. Und obwohl Franz Obesser kein Freund davon ist, Dinge auf die lange Bank zu schieben, bat er die Gemeinderäte in der Novembersitzung um einen Monat Aufschub. Obessers Ziel: Bis zur Dezembersitzung wollte er „massive Einsparpotenziale für das Projekt finden“.

Und siehe da: Die vier Wochen Wartezeit haben sich gelohnt: Wie Geschäftsleiter Klaus Mayershofer auf Nachfrage der Dachauer Nachrichten erklärt, könnten die Kosten um „rund eine halbe Million Euro reduziert werden“.

Zusammengefasst lassen sich die Einsparmöglichkeiten an drei Stellen benennen so Mayershofer. Erstes wird der Projektpartner WLD die Gewerke nicht mehr einzeln ausschreiben, wie etwa beim Projekt an der Holzhauser Straße, stattdessen „wird nur noch ein Partner beauftragt, der alles schlüsselfertig macht“, so Mayershofer. Einsparpotenzial Nummer zwei: Die Wohnanlage soll eine weitere Wohnung bekommen. Entweder eine komplett eigenständige oder eine, die an eine andere angegliedert wird – beides generiert mehr Mieteinnahmen. Drittens: Der vorgesehene Lift wird vorerst nicht installiert, was dem Haus im ersten Obergeschoss zwar die barrierefreie Erreichbarkeit nimmt, aber etwa 100 000 Euro spart. Immerhin: Der Aufzugsschacht wird eingebaut, „so dass wir den Aufzug bei Bedarf jederzeit nachrüsten können“, betont Mayershofer.

Strom vom Dach, Fernwärme aus Ried

Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit der WLD realisiert, zudem gibt es Förderung von etwa einem Drittel der Kosten und ein zinsvergünstigtes Darlehen über das Kommunale Wohnraumförderungsprogramm des Freistaates. Was in Zeiten von Energie- und Klimakrise besonders attraktiv ist: Die Wohnanlage wird an das Fernwärmenetz der Firma Götz in Ried angeschlossen, zudem wird eine Photovoltaikanlage installiert. „Mieter können also den Strom nutzen, der bei ihnen auf dem Dach produziert wird“, so Mayershofer.

Olaf Schellenberger (CSU) fasste es zwei Tage nach der Sitzung so zusammen: „In den vergangenen Wochen ist sehr viel passiert, die Verwaltung hat sich extrem eingesetzt. Da nun die Rahmenbedingungen für das zukunftsweisende Projekt stimmen, ist es gut, wenn wir jetzt bauen.“ Das Projekt wurde mehrheitlich verabschiedet.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.