Polizei ermittelt weiter wegen Amok-Drohung am GMI – Tiktok-Aktion?

Von: Stefanie Zipfer

Die Polizei ermittelt weiter wegen des Vorfalls am Indersdorfer Gymnasiums © Norbert Habschied

Polizei ermittelt weiter wegen Amok-Drohung am Gymnasium Markt Indersdorf. Es gibt Hinweise, dass dass die Aktion auf eine Challenge der Social-Media-Plattform Tiktok zurückgeht.

Indersdorf – Der auf einer Mädchentoilette des Gymnasiums Markt Indersdorf (GMI) am Mittwochmorgen entdeckte Schriftzug „Amoklauf 16.03.“ hat ein juristisches Nachspiel – auch wenn sich andeutet, dass die Aktion auf eine sogenannte Challenge der bei Jugendlichen beliebten Social-Media-Plattform Tiktok zurückgeht.

Wie Polizeisprecher Björn Scheid betont, sei es zwar „nicht abschließend erwiesen, dass es eine Tiktok-Aktion war. Aber es gab genau solche Fälle schon öfter in der Vergangenheit“.

Drohungen auch an anderen Schulen

Tatsächlich hatte etwa Anfang Februar große Aufregung am Gymnasium Dorfen (Landkreis Erding) geherrscht, nachdem in einem Mädchen-WC ein Schriftzug mit dem Wort „Amok“ entdeckt worden war. Nur eine Woche später war an der selben Schule ein Handtuchhalter in der Toilette mutwillig in Brand gesetzt worden.

Scheid zufolge würde im Internet zwar nicht explizit dazu aufgerufen, Amok-Drohungen auszusprechen oder Gegenstände anzuzünden. Vielmehr seien die vermeintlich lustigen Challenges, also die Wettbewerbe, umschrieben mit Aufrufen wie: „Versetzt doch eure Schule mal in Angst und Schrecken!“

Polizei: „Wir ermitteln wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat.“

Näher kommentieren will Scheid die Tiktok-Aktion nicht. Er sagt nur so viel: Die Polizei habe am Mittwoch in Indersdorf „die Gefahrenlage eingeschätzt und für die Sicherheit der Kinder gesorgt“. Darüber hinaus wolle er dem Täter nicht die Befriedigung geben, „dass er mit seinem Schriftzug einen riesigen Polizeieinsatz ausgelöst hat“. Konsequenzen erwarten den Übeltäter dennoch. Scheid: „Wir ermitteln wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat.“