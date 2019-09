VW-Fahrer verursacht  Stromausfall in Straßbach

Ein 63-jähriger VW-Fahrer hat in der Nacht auf Dienstag bei Straßbach einen Strommasten gerammt. Die Folge war ein Stromausfall.

Straßbach–Kurz vor Mitternacht in der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein VW-Fahrer bei Straßbach im Gemeindebereich Markt Indersdorf einen Strommasten gerammt. Der Mast kippte um. Die Folge: Stromausfall in Straßbach. Die ersten Reparaturarbeiten des Stromversorgers dauerten über eine Stunde an, so die Polizei.

Ein 65-jähriger Indersdorfer war am Montag gegen 23.45 Uhr auf der Kreisstraße 3 von Großinzemoos kommend in Richtung Markt Indersdorf unterwegs. Auf Höhe Straßbach kam er, vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs, mit seinem VW California nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Strommasten, wie die Dachauer Polizei in ihrem Pressebericht mitteilte. Der Mast kippte um, und die Stromleitungen lagen quer über der Fahrbahn. Die Ortschaft Straßbach war anschließend eine kurze Zeit ohne Strom.

Die hinzugerufene Feuerwehr Markt Indersdorf sicherte die Unfallstelle ab, Mitarbeiter des Stromversorgers kümmerten sich um die Stromabschaltung und Kappung der Leitungen. Weitere Reparaturarbeiten folgen am heutigen Tag.

Der VW Fahrer erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20000 Euro.

dn