Südtiroler diskutieren über Partnerschaft mit Indersdorf

Das Kloster Neustift in Vahrn.

von Christiane Breitenberger

Bürgermeister Andreas Schatzer aus Vahrn in Südtirol will bald mit den Kommunalpolitikern über eine Städtepartnerschaft mit Indersdorf diskutieren. Das sagte er in einem Gespräch mit Indersdorfs Bürgermeister Franz Obesser.