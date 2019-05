Verein immer noch gut in Schuss

Der SV Langenpettenbach kann heuer sein 40-jähriges Bestehen feiern, doch das Interesse am sportlichen Geschehen in diesem Verein ist leider im Laufe der Jahrzehnte stark zurückgegangen. Das war auf der Hauptversammlung des finanziell gesunden Vereins zu hören.

Langenpettenbach– Drastisch zurückgefahren wurde beim SV Langenpettenbach beispielsweise der Tennissport. Von den ursprünglich drei Tennisplätzen waren im vergangenen Jahr schon nur noch zwei in Betrieb, und weil kaum mehr Tennis gespielt wird, will der Vorsitzende Gerhard Keller heuer den Spielbetrieb auf nur einen Platz beschränken. Die nicht mehr hergerichteten Plätze bringen natürlich ein Problem mit sich: „Ich habe Angst, dass das Ganze verwildert“, gab der frühere langjährige SVL-Chef Michael Krimmer zu bedenken.

Katja Gerads, die Freundin von Keller, sprach sich dafür aus, aus einem nicht mehr bespielten Platz ein Basketballfeld zu machen. Doch davon will der Vorstand, der immer noch hofft, dass es mit Tennis wieder besser wird, vorerst noch nichts wissen. Im Bedarfsfall würde man auch einen zweiten Platz für die Tennisler wieder bespielbar machen.

An eine Punktrundenteilnahme, wie es früher eine Selbstverständlichkeit war, ist im Moment überhaupt nicht zu denken. Weil Peter Hechtl das Handtuch geschmissen hat, gab es auch keinen Abteilungsbericht mehr. Er war 30 Jahre der Macher auf der gesamten Sportanlage und viele Jahre auch im Sportheim. Hechtl und Ex-Vorsitzender Friedhelm Munstermann verabschiedeten sich zudem aus der SVL-Führungsriege.

In diesem rein auf Freizeitaktivitäten ausgerichteten Verein gibt es natürlich auch viel Gutes: So freute sich Keller, dass Fußball durch das Engagement von Michael Geißler wieder stark im Kommen ist. Von den grandiosen Leistungen der SVL-Fußballdamen, die einst maßgeblich zur Vereinsgründung führten, ist natürlich nichts mehr zu spüren. Die Herren, die immer montags trainieren, haben im Fußball die Damen abgelöst. Wie von Geißler zu hören war, haben sie im vergangenen Jahr mehrere Gaudi-Turniere bestritten.

„Auch wir sind immer noch ein bisschen aktiv“, resümierte Stockschützenabteilungsleiter Walter Ried, der an die Teilnahme am Indersdorfer Volksfestpokal erinnerte. Ziel dieses Jahr sei es, Verbesserungen an den Stockbahnen zu erreichen.

Renate Baumann leitet die Gymnastikabteilung im Verein. Sie warb um die Teilnahme von weiteren Damen.

Weil die Sportstätten doch relativ gut in Schuss sind und auch die Geselligkeit im Verein nach wie vor nicht zu kurz kommt, appellierte Bürgermeister Franz Obesser an alle Verantwortlichen, die Flinte nicht ins Korn zu werfen. Was Obesser beeindruckte, ist die finanzielle Situation des Vereins. „Da würde ich gerne mit der Gemeindekasse tauschen“, so Obesser, nachdem Hans Baumann absolut beruhigende Zahlen im deutlichen Plusbereich vorgelegt hatte. Baumann ist schon seit 1983 der „Finanzminister“ im Verein. Wie er aufzeigte, waren im Laufe des vergangenen Jahres aufgrund Sturmschäden Investitionen am Vereinsgelände in Höhe von rund 3500 Euro erforderlich. Die Unterhaltskosten für die Sportstätten hielten sich in Grenzen, so dass auch 2018 mit einem Kassenüberschuss abgeschlossen werden konnte.

Die Haupteinnahmequellen sind das von 150 Gästen besuchte Starkbierfest und die Beteiligung des Vereins bei der Verköstigung der vielen Besucher am Faschingssonntag in Indersdorf. Wie Vorsitzender Keller aufzeigte, hat man wieder ein Watt-Turnier, das „Spiel ohne Grenzen“ und einen Skiausflug durchgeführt. Auch beim Indersdorfer Volksfesteinzug war der SVL dabei.

Ab 7. Mai lädt der Verein wieder jeden Dienstag zum Sporttag ein, bei dem jedes Mitglied den Sport betreiben kann, auf den es gerade Lust hat. „Partymäßig sind wir aktiv genug“, fasste Keller noch vor der Vorstandsneuwahl zusammen, die schnell über die Bühne ging, weil es nur geringe personelle Veränderungen gab. Keller bleibt Vorsitzender und Michael Pögl sein Stellvertreter. Auch Kassier Hans Baumann und dessen Stellvertreter Fritz Hackl wurden wieder gewählt, ebenso Schriftführer Reinhard Zimmermann. Andreas Buchner bleibt Beisitzer. Weitere neu gewählte Beisitzer sind Thomas Augustin und Michael Geißler, beide aus der „Fußballer-Fraktion“. Zu neuen Kassenprüfern wählte man Klaus Zollbrecht und Manfred Pohl.

Mehr als eine halbe Stunde lang diskuierten die 41 anwesenden Mitglieder, in welcher Form das 40-jährige Vereinsbestehen gefeiert werden sollte. Keller schlug vor, das Jubiläum in Form eines Ausflugs zu feiern, „damit die, die immer arbeiten, auch mal mitfeiern können“. Die Mehrheit der Anwesenden hielt aber eine Jubelfeier im Ort für angebracht. Alles deutet auf ein zünftiges Fest beim Baderwirt hin, wobei der Termin noch nicht feststeht. In diesem Wirtshaus hat vor 40 Jahren ja auch die Gründung des SVL stattgefunden.

