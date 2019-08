Daniel und Jonas lieben die Königin der Instrumente

Die Zwillinge Daniel und Jonas Fondaj aus Indersdorf haben am morgigen Sonntag ihren großen Auftritt: Die 17-Jährigen geben in Benediktbeuern ihr erstes Orgelkonzert. Die Proben laufen seit Monaten, die Liebe zur Orgelmusik begleitet die beiden aber schon ihr Leben lang.

Indersdorf/Benediktbeuern – Die Orgel hat Jonas und Daniel Fondaj aus Indersdorf schon als kleine Buben fasziniert. Die Zwillinge erinnern sich noch genau, wie sie sonntags beim Gottesdienst in der Indersdorfer Klosterkirche immer den damaligen Organisten Rudolf Drexl beobachteten. „Wir wollten immer auf die Empore hoch“, erzählt Jonas. „Uns hat interessiert, wie er spielt und wie die Orgel funktioniert.“

Weil ihre Mutter Christine Fondaj im Kirchenchor sang, durften die beiden tatsächlich oft mit nach oben. Zum Glück! Heute sind Jonas und Daniel Fondaj 17 Jahre alt und sehr talentierte Nachwuchsorganisten. Am morgigen Sonntag geben sie in Benediktbeuern (Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen) ihr erstes Konzert. Seit über einem dreiviertel Jahr üben sie schon dafür.

„Ein bisschen aufgeregt sind wir schon“, gesteht Daniel Fondaj. Kein Wunder, schließlich haben sich die Zwillinge anspruchsvolle Stücke ausgesucht. Sie wechseln sich an der Orgel ab und spielen Werke von Johann Pachelbel, Max Reger und Johann Sebastian Bach. Zwei Stücke sind sogar auf Hochschulniveau. „Wir wollten einmal etwas Besonderes spielen“, sagt Jonas Fondaj.

Die Orgel, auf der sie spielen werden, ist eine alte Barockorgel. „Der Tastenanschlag ist härter,“ erklärt Daniel Fondaj. „Aber sie klingt sehr gut.“ Die Brüder waren bereits in Benediktbeuern, um das Instrument zu testen. Das ist wichtig, denn: „Jede Orgel hat einen eigenen Charakter“, sagt Daniel Fondaj.

Auch bei den Kirchen in der Pfarrei Indersdorf gebe es große Unterschiede. „Die ältere Orgel in Niederroth zum Beispiel ist schwerer zu spielen als die Orgel in der Klosterkirche“, so Daniel Fondaj. „Die beiden Instrumente klingen auch anders.“

Die Zwillinge haben schon viele Orgeln in ganz Bayern besichtigt. Als sie Kinder waren, machten sie gemeinsam mit ihren Großeltern Elfriede und Johann Hof Orgelausflüge: „Wir sind von Kirche zu Kirche gefahren, um uns die Orgeln anzusehen“, erzählt Jonas Fondaj.

Vor einiger Zeit lernten die beiden außerdem Martin Focke kennen, einen Komponisten aus Benediktbeuern. Er hat nicht nur das Konzert ermöglicht, sondern nimmt sich auch jedes Jahr in den Sommerferien einen Tag Zeit, um mit den Zwillingen zu besonderen Orgeln zu fahren. Vergangenes Jahr konnten die beiden so zum Beispiel auf den Orgeln in der Wallfahrtskirche Andechs (Kreis Starnberg) und der Abteikirche von St. Ottilien (Kreis Landsberg am Lech) spielen. „Dieses Jahr schauen wir uns Orgeln in München an“, berichtet Jonas Fondaj.

Die Brüder haben in der fünften Klasse angefangen, Orgel zu spielen. Damals waren sie endlich groß genug für das Instrument, und ihre Schule, die Realschule Indersdorf, bot einen Orgelkurs an. Ein Jahr später begannen sie mit Einzelunterricht.

Die Zwillinge hatten Talent und umrahmten schon bald ihre ersten Gottesdienste. „Bei der ersten Messe waren wir noch richtig aufgeregt“, sagt Daniel Fondaj. „Aber das legt sich.“ Wenn sie nicht ministrieren, helfen die beiden inzwischen regelmäßig als Organisten bei Messen, Andachten oder Beerdigungen aus. Die Begeisterung für die Orgel ist noch immer so groß wie damals, als die Zwillinge noch kleine Kinder waren. „Es ist das größte Instrument, das man spielen kann“, sagt Jonas Fondaj. „Uns gefällt, dass so viele verschiedene Klangfarben möglich sind.“

Ihr Hobby zum Beruf machen werden die Brüder trotzdem nicht. „Wir haben uns zwar überlegt, Kirchenmusik zu studieren“, erzählt Daniel Fondaj. Schließlich haben sie sich aber dagegen entschieden. „Wenn man ein Hobby hauptberuflich macht, hat man in der Freizeit keinen Ausgleich mehr.“

Jonas und Daniel Fondaj besuchen ab September die zwölfte Klasse der Fachoberschule Indersdorf. Nach ihrem Abschluss wollen beide eine Ausbildung zum Konditor machen. „Wir backen und kochen gerne“, sagt Jonas Fondaj.

Außerdem haben die Zwillinge einen Traum: „Wir wollen irgendwann zusammen ein Café eröffnen.“ Eines steht dabei aber fest: Was auch kommt, das Orgelspiel werden sie nicht aufgeben!

Das Orgelkonzert

von Daniel und Jonas Fondaj findet morgen, Sonntag, in der Basilika in Benediktbeuern statt. Beginn ist um 12.05 Uhr. Der Eintritt ist frei.