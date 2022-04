Verein „Indersdorf hilft“ eröffnet Tante-Emma-Laden 2.0

Teilen

Spendenzentrum, Beratungsstelle und Treffpunkt: Der Tante-Emma-Laden 2.0 in der Ludwig-Thoma-Straße 28 wird von dem Verein „Indersdorf hilft“ betreut. © ost

Der Verein „Indersdorf hilft“ errichtet gerade ein Spendenverteilzentrum und einen Treffpunkt für Kriegsflüchtlinge. Name der Einrichtung: Tante Emma 2.0. Offizielle Eröffnung ist am Ostermontag.

Indersdorf – In ähnlicher Form wie die Initiative „Indersdorf hilft“ schon seit Langem die Flutopfer im Ahrtal unterstützt (wir haben berichtet), greift diese Gruppierung um den Ainhofner Elektromeister Roland Hamberger nun auch den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine unter die Arme. Dafür hat der Verein in Indersdorf in der Ludwig-Thoma-Straße 28, dort wo lange die ehemalige Parfümerie Feichtmeier ihren Betriebssitz hatte, den Tante-Emma-Laden 2.0 eingerichtet.

Es ist kein Laden, in dem man etwas kaufen kann, sondern ein Spendenverteilzentrum. Das heißt, hier kann man direkt Sachspenden abgeben oder diejenigen, die Spenden bekommen sollen, können hier herkommen. „Nichts Kommerzielles“, versichert Nicole Emrich-Hamberger, die in Ainhofen den Fahrdienst EMHA-Service betreibt und zur Einrichtung von „Tante Emma 2.0“ maßgeblich beigetragen hat.

Dauerhafte feste Öffnungszeiten gibt es noch nicht, die sind aber über ein Schild im Schaufenster des Ladens künftig zu erfahren. Bisher habe man schon viele Sachspenden für Mütter mit Kindern bekommen, die von Windeln für Babys bis hin zu Waschmittel reichen. Auch Lebensmittel seien in den letzten Tagen von bereitwilligen Spendern hier eingetroffen, so Emrich-Hamberger.

Ist dabei, das Spendenzentrum einzuräumen: Tanja Hahn, Vorstandsmitglied von „Indersdorf hilft“. © ost

Sie erklärt: der Laden soll auch ein sozialer Treffpunkt werden. Wie sie in Erfahrung bringen konnte, starten am Mittwoch, 27. April, die ersten ukrainischen Flüchtlingskinder mit dem Schulunterricht in Indersdorf. „Leider wissen wir nicht, um wie viele Kinder es sich handelt und welche Klassen sie besuchen werden. Was wir allerdings wissen ist, dass sie keine Schulsachen haben.“ So würde man sich im Tante Emma-Laden 2.0 speziell über Spenden für Schüler, vom Bleistift über Hefte, Radiergummi, Lineale, Geodreiecke und Brotzeitboxen bis hin zu Rucksäcken, Turnbeutel und Schulranzen besonders freuen.

Der Laden soll den Kriegsflüchtlingen auch zur Beratungshilfe dienen, was unschwer schon am Schaufenster zu erkennen ist. Dankenswerterweise könne man die Hilfe eines Dolmetschers in Anspruch nehmen.

Für die Osterzeit fragen die Mitglieder von Indersdorf hilft: Wer möchte ein paar Schoko-Osterhasen spenden? Wer möchte ein paar Osternester für die Kinder machen/basteln? Wer kann vielleicht ein paar Muffins/Kuchen backen? „Zusammen wollen wir die Kinderaugen zum Leuchten bringen. Die Mamas sollen sich beim Kaffee und bei Kuchen kennenlernen können“, unterstreicht Nicole Emrich-Hamberger.

Offizieller Eröffnungstag des Ladens ist am Ostermontag, 18. April, von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Da würde man die ukrainischen Flüchtlingskinder gerne mit einem Ostereiersuchen überraschen. Der Laden hat aber schon am heutigen Mittwoch, 13. April, von 15 bis 16 Uhr, am Karfreitag, 15. April, von 10 bis 18 Uhr und am Samstag, 16. April, von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Auch ein Spendenkonto unter dem Stichwort „Indersdorf hilft“ ist schon bei der Volksbank-Raiffeisenbank eingerichtet: IBAN DE62 7016 9186 0000 0468 84, BIC: GENODEF1ODZ.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter.