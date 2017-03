Gangster, Omas und verliebte Polizisten

Mit dem Stück „Diamantenroulette“ wird es heuer etwas kriminell auf der Bühne der Theatergruppe Langenpettenbach. Seit Wochen proben die Theaterer fleißig im Wackerl-Saal, wo sie ab heute zu vier Vorstellungen viele Zuschauer erwarten.

Arnzell – Zur Handlung des neuen Stücks der Langenpettenbacher Theaterer: Nach einem fast gescheiterten Überfall findet das Gangsterpärchen Lars (Dennis Schilcher) und Elsa-Edwige (Sarah Jung) zwei leichte Opfer, bei denen sie ihre Beute verstecken können: Die nichtsahnenden, besten Freunde, Udo (Dominik Pögl) und Fritz (Johannes Schmid) locken die Diebe in Fritz Sanders Haus, wo sie durch mehrere Zufälle auf die restliche Familie treffen. Die quengelnde Oma, gespielt von Christine Hibler, terrorisiert ihre Tochter Helga (Maria Gschwendtner). Udos Frau Tine (Julia Obesser) trägt gemeinsam mit dem Polizeibeamten Olaf (Maxi Kobold) zur Klärung des außergewöhnlich schwierigen Falles bei. Bald ist es kein Geheimnis mehr, dass der Polizist über beide Ohren in Tochter Inge (Sonja Gschwendtner) verliebt ist.

Einzelheiten über das durchweg heitere Stück werden vorweg nicht verraten. Nur soviel: Hinter den Kulissen agiert Kathi Zollbrecht als Souffleuse und Sonja Sulzberger ist auch heuer wieder für die Maske verantwortlich.

Die Spielzeiten

sind am heutigen Freitag, Samstag, 1. April und Sonntag, 2. April, jeweils um 20 Uhr. Am Sonntag, 2. April, gibt es eine Nachmittagsvorstellung, die um 13.30 Uhr beginnt. Karten gibt es nur an der Abendkasse.