Das theaterlose Jahr ist vorbei

Theaterfreunde in Glonn können sich freuen: Nach einem Jahr Spielpause gibt’s heuer wieder eine Komödie zu sehen. Die Probleme vom vergangenen Jahr sind vorbei.

Glonn – Das letzte Jahr war kein gutes für die Freude des Glonner Laientheaters. Denn: 2016 legten die Hobbyschauspieler der Glonner Trachtler sozusagen eine Zwangspause ein – die Theateraufführungen mussten ausfallen, da es zu wenig Laiendarsteller gab. Doch heuer ist die theaterlose Zeit wieder vorbei. Gut für die Zuschauer, denn in diesem Jahr gibt’s Indersdorf dafür kein Theater.

Die Glonner dagegen werden mit der geräuschvollen Ehekomödie „A lästiger Bettg’sell“ in sieben Vorstellungen auf der Bühne des Hohenester-Saals ein lustiges Stück präsentieren. In der Komödie von Ulla Kling, bei dem Hans Bickl Regie führt, geht es um Dinge im Leben, an die man sich nie gewöhnen kann. Diese Erfahrung macht Burgi, die von Claudia Schmeller verkörpert wird, nun schon seit 30 Jahren fast jede Nacht mit ihrem kräftig schnarchenden Mann Jakob (Simon Reichlmair). Aber jetzt soll sich etwas ändern: Der Vater muss sich einigen Torturen zur „Schnarchbekämpfung“ unterziehen! Zu allem Überdruss hat Sohn Tobias (Johannes Hillreiner) Liebeskummer. Er kann es daher nicht lassen, seine Schwester Gerlinde (Veronika Bickl) zu ärgern. Diese hat aber mit der Verteidigung ihrer Unschuld genug zu tun. Der zukünftige Schwiegersohn Joachim (Sebastian Hohenester) muss noch vor der Hochzeit „schnarchgetestet“ werden. Die Dorfratschn Babett (Traudl Wessner) nervt zutiefst, und der Dorfpfarrer (Günter Huber) mischt auch noch kräftig mit.

Wie das Ganze nach 90 Minuten ausgeht, wird an dieser Stelle nicht verraten. Die Theaterproben versprechen aber: Die Zuschauer werden viel zu lachen haben! Souffleuse Hildegard Weber dürfte bei den insgesamt sieben Vorstellungen einen ruhigen Job haben, so perfekt wird schon gespielt...

Die Aufführungen

finden an zwei Wochenenden statt, und zwar am Freitag/Samstag/Sonntag, 10./11./12. November, und am Freitag/Samstag/Sonntag, 17./18./19. November. Freitags und samstags ist Beginn um 20 Uhr, an den Sonntagen schon um 19 Uhr. Daneben gibt es am Samstag, 11. November, um 14 Uhr eine Nachmittagsvorstellung. Karten zu je 7 Euro gibt es ab 21. Oktober im Autohaus Schmeller in Glonn.

ost